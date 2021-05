La Fundación Bancaja ha presentado esta mañana en su sede en València la exposición Francis Bacon - Lucian Freud. De profundis, una muestra que ofrece un recorrido por la obra gráfica de ambos artistas y pone el foco en qué actitud y qué temas dedicaron cada uno de ellos a esta faceta de su producción artística. La presentación ha contado con la participación del presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón, y de la comisaria de la muestra, Belén Herrera Ottino

Esta exposición, que se podrá visitar hasta el próximo 5 de septiembre, analiza las características de estos dos artistas – que fueron también amigos- y establece puntos en común en su obra gráfica, así como aspectos genuinos en cada uno de ellos. Una aproximación que se realiza a través de un recorrido por medio centenar de piezas que exhiben el ideario y universo creativo de estas dos figuras clave del siglo XX y que proceden de la Galería Marlborough y coleccionistas privados, a las que se suman la reproducción de fotografías y la proyección del documental Francis Bacon and the Brutality of Fact (1985), dirigido por Michael Blackwood.