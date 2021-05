Paula Usero llevaba tiempo guardando el secreto. Ni sus padres lo sabían. La organización de Cinema Jove le comunicó que, en su trigésima sexta edición, ella iba a ser reconocida con el premio «Un futuro de cine», pero que no podía contar nada y, por tanto, compartir su alegría. Hasta ayer. El festival lo anunció a primera hora de la mañana y el teléfono de la actriz valenciana se llenó de wasaps y llamadas de felicitaciones. «Cuando me lo dijeron me hizo mucha ilusión, muchísima, pero hoy es cuando lo estoy disfrutando. Mi familia y mis amigos se acaban de enterar», apunta al otro lado del teléfono desde su casa de Madrid, donde reside. «Va a ser mi primer premio, en mi casa y con mi gente. Recibirlo será lo más de lo más», lanza.

Con previsión, una de las protagonistas del fenómeno global «#Luimelia» y nominada en la última edición de los Premios Goya por su papel en «La boda de Rosa», de Icíar Bollaín, ya tiene «reservada» la fecha del festival -programado entre el 18 y el 26 de junio- para poder estar «unos días» en València. «Yo siempre he intentado pasarme por el festival y he participado en algunas de las actividades que realizaban. Pensar que este año voy a estar ahí ,desde el otro lado, me ilusiona muchísimo», afirma .

El festival internacional de cine, organizado por el Institut Valencià de Cultura, augura cada edición un porvenir de éxito a intérpretes de la nueva hornada de la industria audiovisual española, un galardón que han recibido artistas como Elena Anaya, Marta Etura, Carlos Areces, Leticia Dolera y Adrián Lastra. «Casi más ilusión que estar nominada al Goya», lanza.

El director de Cinema Jove, Carlos Madrid, por su parte, destaca «la versatilidad de formatos y de personajes interpretados» por la actriz valenciana, que a sus 29 años ya es una referente en el panorama audiovisual español, según señalan este viernes desde el festival.

El éxito de la serie «#Luimelia», así como sus nominaciones en 2021 al Goya a mejor actriz revelación, a actriz de reparto en los Premios Feroz y en las Medallas CEC por su trabajo en la película «La boda de Rosa» son la confirmación del talento de una intérprete que se puso por primera vez delante de las cámaras cuando aún era una niña.

Hace solo unos días, la actriz terminó el rodaja de «#Luimelia» y en verano iniciará otro nuevo y «largo» proyecto.