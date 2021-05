El arte desde dentro de Bacon y Freud

Francis Bacon quería que sus cuadros dieran la impresión de que por ellos hubiera pasado un ser humano como un caracol, «dejando un rastro de la presencia humana y un vestigio de memoria de sucesos pasados como el caracol deja su baba». «Creo que ese modo libre de pintar de Francis me ayudó a volverme más atrevido -decía por su parte Lucian Freud-. Su obra me impresionaba, pero su personalidad aún me perturbaba más».