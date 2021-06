Una vacuna contra la resaca

Los dos artistas valencianos estuvieron departiendo sobre la situación actual de nuestra escena rockera en un encuentro moderado por el periodista de esta casa y jefe de la sección de Cultura, Joan Carles Martí. Ambos coincidieron en que el sector está saliendo del hoyo muy poco a poco después de lo que Pau Camps calificó como una “debacle emocional”. La pandemia cogió a la banda de Pego con un disco recién publicado y tuvieron que detener toda la maquinaria de promoción. “Teníamos unos 60 conciertos programados para 2020 y, en lugar de ensayar para afrontarlos, nos vimos haciendo terapia de grupo”.

Ocurrió parecido al grupo de L’Eliana que acaba de publicar un disco grabado desde la separación entre sus componentes, utilizando las nuevas tecnologías para enviar e intercambiar archivos y acabar construyendo un elepé. “Habíamos planeado una gran gira, en la que invertimos mucho dinero e ilusión. De repente, todo se cayó”, explica Jorge Martí, quien felicitó al mundo de la cultura por su manera de enfrentarse a la pandemia, “con comportamientos muy serios y adoptando medidas muy estrictas”.

Pese a estas actitudes responsables, Camps lamentó que a diferencia de otros sectores culturales o de ocio, el músico “es el último en recuperar la normalidad”, en relación a la suspensión de festivales y otros eventos musicales o a la reducción de aforos en los pocos que quedan de pie. Frente a la depresión o las ganas de abandonar que esta situación puede provocar en los artistas, el de Pego pide recurrir a “la resiliencia, a la fuerza de voluntad y a la capacidad de superación”.

Durante la charla, Pau y Jorge coincidieron en subrayar la irrupción de un nuevo modelo de consumo musical que exige “subir canciones nuevas todos los días, estar presente continuamente en varias plataformas, grabar videoclips a toda hora, aunque sea corriendo un notable riesgo de sobreexposición”, tal y como explicó Camps. En este sentido, Martí reconoció pertenecer a una generación que apostó todo al directo en lugar de prestar atención a aspectos como los royalties, los derechos de las canciones o los contratos, lugares donde el artista siempre acaba perdiendo. “A pesar de ello, nosotros vivimos para la música, no de ella. Todavía disfrutamos como chiquillos cuando nos metemos en una furgoneta y salimos a la carretera para volver a tocar juntos”, confesó.

También hubo momentos para reivindicar un entramado cultural sólido en el País Valenciano desde el que apoyar y promocionar a nuestros músicos. El cantante de L’Eliana envidia el apoyo y repercusión de grupos afincados en Madrid y Barcelona y lamenta que haya gente muy válida que, en nuestro territorio, se quede por el camino por estas carencias. Por su parte, el de Smoking Souls reconoció saber que nunca serán portada de una revista y que, al cantar en valenciano, podrán no sonar en muchas radios o no tener más relevancia. No le importa, ellos cantan “para normalizar artística y lingüísticamente la realidad de un país, desde la épica del día a día, con dobles lecturas en nuestros mensajes, pero sin hacer manifiestos”.