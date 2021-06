"Soy de una generación demasiado satisfecha de sí misma"

‘Amigos para siempre’ (Tusquets, 2021) es un despiadado retrato (lo habitual en su autor) de un grupo de personas atrapadas en la crisis de la mediana edad que se reúne para celebrar los 50 años de uno de ellos. Un cóctel de nostalgia mal digerida, cansancio sentimental, alcohol, drogas y un talento innato para cagarla. «

Mi propósito era hacer un análisis de mi generación, de la gente de mediana edad, hacer una rendición de cuentas al medio camino de la vida -explica Daniel Ruiz (Sevilla, 1976)-. Quería tomar el pulso a mi generación y he llegado a la conclusión de que hemos envejecido mal». De ahí, explica el autor, que aparezcan las «preocupaciones y miserias» propias de la edad: «las relaciones sexuales, las de amistad, la relación con el poder, las expectativas no satisfechas, el cuidado de los hijos, que nos llamen de usted en las colas de los supermercados...».

Su novela nos pinta como una generación bastante patética, sobre todo porque Noelia, el único personaje salvable, es más joven que los demás.

Yo al menos así lo pienso. Soy de una generación muy acomodada en general, demasiado satisfecha de sí misma y que suele mirar por encima del hombro al que viene detrás. Yo mismo me he sentido así, culpando a los milenials de falta de compromiso y de ser una generación líquida y desarraigada, cuando debería pensar que ha sido nuestro silencio y nuestra falta de apoyo la que les ha llevado a eso. Hemos sido cobardes, una generación que no ha tenido un 15M y cuya música generacional era el ‘grunge’, que no dejaba de ser un punk de niños bien.

Y encima tenemos el poder político.

Sí, y en el económico y en el empresarial. Y estar ahí aposentados nos ha hecho perder la autocrítica porque no queremos renunciar a esas estructuras de poder. Por eso miramos con condescendencia a los demás.

¿Qué le pasará a Noelia de aquí a unos años? ¿Será igual de patética que los amigos de su novio?

Gracias a Dios es de una generación que está libre de muchas cosas que nos han marcado a nosotros, como nuestro machismo incrustado, incluso en las propias mujeres. O de la homofobia. O de nuestro conservadurismo para mantener nuestro statu quo a cambio de ansiedad y atiborrarnos de pastillas. Creo que esos tics ya no estarán ahí, o al menos es lo que percibo en mis hijos adolescentes, que eso lo tienen superado.

En la novela hay prostitutas, cuentas de Tinder a escondidas de tu pareja, obsesión con el tamaño del pene ajeno... ¿El sexo es otra tara generacional?

Creo que aún no hemos asumido el sexo con naturalidad. En mi entorno hay gente que vive la sexualidad de espaldas a la pareja y de forma un tanto enfermiza. Pero no creo que se pueda generalizar... En estos personajes está eso y está el hastío, la falta de interés por la pareja por no haber refundado las relaciones de manera que sigue instalada en el recuerdo y la nostalgia.

La política también salpica la trama y define a los personajes unos contra otros. ¿Se habla demasiado de política entre amigos?

Indudablemente. De hecho la espita inicial de la novela era reflexionar sobre de qué manera la política se ha incrustado en nuestra vida cotidiana, hasta el punto de poner en peligro muchas relaciones duraderas. Me ocurrió a raíz de una discusión que mantuve con una buena amiga por política y llegamos a prometernos que no volveríamos a hablarnos más. Gracias a Dios no ocurrió, pero en todos los grupos de amigos la política está acaparando mayor espacio del que deberíamos darle y encabrona más de lo que debería porque uno nunca cambia de opinión por mucho que discuta. Ese anhelo socrático es imposible.

¿Y la nostalgia, es otro mal generacional?

No sé si es generacional, pero está claro que es un mal. La nostalgia es algo limitante y que te hace envejecer mal porque cuando uno apela a ella da por entendido que lo mejor ocurrió y lo que venga será peor. La nostalgia provoca una sensación de derrota y de debilidad en virtud de la cual uno no se plantea avanzar.

¿No es casualidad entonces que elijas a los Hombres G y compañía para ambientar las fiestas?

El tema musical siempre está al servicio de la construcción de mis historias. Y en este caso ha sido muy deliberado lo de poner música de los 80, porque es una manera de llevarlos a esa arcadia en la que están instalados que, por otra parte, es bastante cateta y discutible. Ahora estamos viendo a determinados autores de esos 80 que están reconciliados con posturas muy de derechas y reaccionarias.