Estos son los inminentes 'blockbusters' que se estrenarán en plataformas

Igual que hay ganas de bailar, viajar y hacer cosas que hasta no hace tanto parecían normales, hay ganas de ir al cine. De hacerlo sin paranoia, con la cabeza realmente puesta en la pantalla y no tanto en cualquier tos del espectador vecino. En Estados Unidos, el primer gran estreno pospandémico ha sido recibido con aún más fervor del esperado por los analistas: unos 57 millones de dólares recaudó 'Un lugar tranquilo 2' en el pasado fin de semana del Día de los Caídos. Es decir, casi lo mismo obtenido por 'Tenet' durante toda su andadura en la taquilla estadounidense. Paramount no se equivocó, ciertamente, al guardar la película de John Krasinski para tiempos mejores en lugar de venderla a algún 'streamer', como hizo con 'El rey de Zamunda', 'El juicio de los 7 de Chicago' y 'Borat, película film secuela'.

Hay esperanza para las salas, lo que no significa que todo vaya a volver a ser igual que antes. El tradicional modelo de ventanas de exclusividad, basado en periodos de explotación durante un tiempo determinado dentro de territorios específicos, ha explotado en diversas direcciones: todo parece señalar que seguiremos, al menos de momento, viendo estrenos simultáneos en salas y plataformas, o viendo los estrenos de cine en casa mucho antes de lo que era habitual.

El caso de 'Un lugar tranquilo 2' es un ejemplo bastante claro: aunque saludada como el principio del retorno a la vida, se podrá ver en Paramount+ solo 45 días después del estreno. La plataforma de ViacomCBS, todavía sin fecha de lanzamiento en España, ha anunciado que estrenará una película original a la semana a partir de 2022. Ya este próximo jueves estrenará 'Infinite', un 'thriller' de ciencia ficción dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Mark Wahlberg.

Los planes de Disney, Warner y Amazon

Después de abrir la caja de los truenos estrenando 'Mulán' directamente en su plataforma por un precio adicional, el gigante corporativo Disney sigue ensayando formas de capturar el máximo de globos oculares en cualquier circunstancia. Al menos mientras la pandemia no se estabiliza realmente a nivel global, seguirá ofreciendo estrenos simultáneos. Tras el reciente estreno de 'Cruella', el 9 de julio llegará 'Viuda Negra', el esperado título del MCU sobre el reencuentro de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) con la superespía Yelena Belova (Florence Pugh). Unas semanas después, el viernes, día 30, llegará la adaptación de la atracción 'Jungle Cruise', dirigida por el barcelonés Jaume Collet-Serra ('La huérfana', 'Infierno azul') y con Dwayne 'La Roca' Johnson y Emily Blunt como, respectivamente, un capitán de embarcación y una científica en busca de un árbol mítico con poderes curativos. Cada una saldrá en Disney+ por 21,99 euros adicionales. Pero nada extra costará 'Luca', la nueva de Pixar, estreno exclusivamente en la plataforma el viernes, día 18 de junio.

Por otro lado, Warner Bros. ha mantenido su polémica promesa y sus grandes producciones de cine siguen estrenándose simultáneamente en HBO Max en Estados Unidos. Queda saber si el experimento durará más allá de 2021. De momento, la idea servirá a muchos espectadores para ver esta semana 'Expediente Warren: Obligado por el demonio', y la próxima, el esperado musical 'En un barrio de Nueva York', que llegará a España una semana después. Sigue sin haber fecha de lanzamiento para HBO Max en nuestro país (será en el segundo semestre del año), pero probablemente no haya que esperar a ese 'update' para ver en HBO su película original 'No sudden move', 'thriller' de época de Steven Soderbergh con reparto coral de lujo.

Queda saber cómo afectará a los consumidores la reciente fusión de WarnerMedia con Discovery Inc., ya bautizada como Warner Bros. Discovery, así como la reciente compra del mítico estudio MGM por Amazon. Los primeros parecen centrados en la expansión de Discovery+ y HBO Max, que el 29 de junio aterriza en Latinoamérica. Es aún pronto para saber qué títulos de MGM podrán verse en Prime Video y cuándo empezarán a incorporarse al catálogo. ¿Se estrenará la nueva de Bond, 'Sin tiempo para morir', en la plataforma en lugar de en cines? La decisión no es solo de Bezos: el 50% de la franquicia pertenece a la familia Broccoli y su compañía Eon Prods.

'Blockbusters' marca Netflix

No solo Paramount puede alardear de cifras: también Netflix, al contrario que la mayoría de 'streamers', se anima últimamente a airear números, como los 72 millones de hogares que probaron a ver 'Ejército de los muertos' en sus cuatro primeras semanas en el catálogo. Entre las películas originales de Netflix más esperadas para el resto de año, capaces de robar atenciones a estrenos sonados de cine, figuran la trilogía 'La calle del terror' (2, 9 y 16 de julio) o los 'thrillers' 'Sweet girl' (20 de agosto), con Jason Momoa como principal reclamo, y 'Beckett' (27 de agosto), este coliderado por Alicia Vikander y John David Washington y producido por Luca Guadagnino.