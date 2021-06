"Los ‘millennials’ somos el patito feo generacional"

A sus 35 años y en 20 capítulos, Iranzo aborda temas relacionados con la tecnología y las redes sociales, el mundo laboral, la salud mental o el bienestar. El libro está basado en experiencias reales del autor, sacadas desde sus mismas entrañas. Como él mismo admite, ni estaba siempre bien, ni siempre era feliz, ni siempre era todo perfecto. Simplemente estaba aprendiendo a vivir, disfrazado de alguien a quien todo le va sobre ruedas.

Viniendo del mundo de los negocios, ¿cómo se animó a escribir un libro?

Sinceramente, nunca me planteé escribir un libro. Sí es cierto que cuando era pequeño escribía cuentos y poesías e incluso gané algún concurso, pero nunca fui más allá. Creo que el libro es el resultado de un proceso interno surgido tras el primer confinamiento y tras varias noches de insomnio en las que mi cabeza no paraba de darle forma a la obra sin siquiera tomar apuntes. Tras esto, inicié el proceso de escritura, sin ninguna pretensión, y vomité lo que llevaba dentro en un plazo de mes y medio.

¿Qué ha aprendido siendo «millennial»?

No es una pregunta fácil, ya que creo que depende de cada uno. En mi caso particular, aceptar que algunas veces las cosas no salen como queremos, por mucho que hayamos hecho todo lo posible por conseguirlas. Creo que hay mantras del tipo «si quieres, puedes» que hay que matizar. Querer algo y luchar con todas tus fuerzas por conseguirlo aumenta -exponencialmente- las probabilidades de éxito, pero hay veces que esto no ocurre y no por ello perdemos nuestro valor como personas.

¿Ha aprendido algo nuevo mientras escribía este libro?

Sí. Algo muy importante. Mostrar mis vulnerabilidades, aquellas que había ocultado siempre - delante de todo el mundo, sin miedo a sentirme juzgado. Al final, la perfección absoluta no existe, y cuanto antes lo entendamos, más felices seremos.

De todas esas 20 cosas que ha aprendido siendo «millennial», ¿cuál sería su mantra?

Si bien es cierto que hay algunos capítulos con los que me siento más cómodo, sí hay un nexo que creo que puede ser común en gran parte de los capítulos: la gran fragilidad de nuestra propia existencia. Hay que vivir el presente, sin miedos, sin prejuicios… Si queremos a alguien, hay que decírselo. Que no nos importe hacer el ridículo. Tratemos de hacer feliz a la gente que nos rodea… Pero hagámoslo hoy. El mañana es algo demasiado borroso.

Deme una definición alternativa de ser «millennial». Algo que no venga en la Wikipedia.

Diría que los millennials somos «el patito feo generacional». Sí es cierto que hemos tenido más facilidades que generaciones anteriores en muchas cuestiones clave (estudios, bienestar) pero también es cierto que estamos afrontando dificultades que nunca antes fueron protagonistas. En este sentido, me preocupa especialmente el tema de la salud mental, que creo que será uno de los principales problemas a tratar en los próximos años (si no lo es ya ahora).

¿Cómo de en serio va la vida, según su libro?

La vida es algo serio que hay que tomarse con mucho humor. Tenemos que aprender a perdonarnos, a aceptar que tendremos malos días y a entender que no lograr nuestros objetivos no nos convierte en impostores, sino en simples seres humanos. Los dramas de verdad llegan solos, así que mejor no crearlos en nuestro día a día.

Escribe con mucho humor e ironía.

Creo que el humor y la ironía son ingredientes muy poderosos a la hora de interactuar con el lector y, a su vez, ayudan a desdramatizar muchos de los temas tratados en la obra. Al final, su uso cubre dos de los objetivos principales del texto: entretener y desmitificar algunos temas vitales.

Dice que no es un libro de autoayuda, pero los capítulos suenan a consejos.

Sí es cierto que en la mayoría de capítulos hay «consejos» o «moralejas», pero en ningún caso se trata de proporcionar un modelo de conducta basado en nada estandarizable. Al final, hablo de mi propia visión sobre ciertos temas, pero solo eso. No pretendo sentar cátedra, ni mucho menos. Hay tantas visiones y opiniones como personas en el mundo. Pero si alguien puede aprender de mi experiencia, aunque sea en un pequeño porcentaje, ya me doy por satisfecho.

¿Por qué ha usado un pseudónimo?

El pseudónimo es simplemente un modo de aislar mi faceta profesional de mi faceta de escritor. Es una práctica habitual en el mundo literario y me pareció un buen modo de separar mi trabajo de consultor de la vertiente literaria. Es algo que ya hice, por ejemplo, cuando creé mi propio proyecto musical solidario, llamado Simo Brun. Al final, trato de poner mis distintas facetas e inquietudes bajo distintas identidades o marcas, aunque convivan en una misma persona llamada Óscar Iranzo.

Es consultor, ¿de dónde ha sacado tiempo para escribir un libro?

Fines de semana, noches… Cualquier rato era bueno, aunque siendo honestos la rapidez con la que realicé la obra me sorprendió hasta a mí mismo. Creo que simplemente necesitaba soltar lastre y por eso se dio todo de una manera tan natural.

¿Tiene algún otro proyecto editorial?

Tengo algunas ideas en mente, aunque ahora mismo estoy más centrado en la promoción de 20 cosas que aprendí siendo millennial que en la realización de otra obra. Dicho esto, nunca se sabe. Solo quiero que el proceso se dé de forma natural, tal y como ha sucedido con la realización de esta obra.