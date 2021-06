El nuevo atlas valenciano se escribe con música

Miquel Gil asegura que esto que está haciendo él lo podría hacer cualquiera. Y «cualquiera», según aclara, es un Néstor Mont, un Efrén López, una Mar Aranda, un Eduard Navarro o un Vicent Torrent… «Este proyecto lo coge Vicent y...», apunta sin acabar la frase, dando por supuesto que si esto que esta haciendo él de dibujar con música y poesía el mapa comarcal valenciano lo cogiera su excompañero de Al Tall…

En cambio Noèlia Llorens, Titana, está convencida de que nadie como el músico de Catarroja puede echarse sobre los hombros un reto cartográfico de estas dimensiones, que nadie más tiene el arrojo y el conocimiento para emprender una exploración científica y cultural tan descomunal y valiente por el alma y la música de un país.

Desde que se inició en Al Tall hace cosa de cuatro décadas, Miquel Gil no ha hecho otra cosa que ir mojando de un plato musical en otro: el del folclore de una orilla u otra del Mediterráneo, el del rock, el de la new wave, el de free jazz, el de las bandas sonoras o incluso el de la ópera. Por eso es nuestra gran referencia de la música popular inquieta y contaminada. «Nadie conoce nuestra música desde la raíz y la sabe evolucionar con nuevas propuestas como lo puede hacer él -indica la cantaora de Burjassot -. Porque, por suerte, Miquel es todo menos un purista».

Raíz y evolución son quizá las dos palabras clave que definen ‘Arrel’ el proyecto que Gil inició a finales del pasado año y que forma parte de «Mural sonor», la antología de la música valenciana que impulsa Acció Cultural por su 50 aniversario. El reto, en el que Titana lleva la voz cantante (literalmente), consiste básicamente adaptar músicas del repertorio popular y media docena de composiciones realizadas para la ocasión a los textos que un buen puñado de poetas valencianos han escrito sobre las comarcas en las que nacieron.

Los poetas y los estilos

Cuenta Miquel Gil que Rubén Pitarch, coordinador de actividades de Acció Cultural, le propuso originalmente que rebuscara en el cancionero tradicional para grabar «un viaje comarcalizado por el País Valencià». «Mira, seamos sinceros -le contestó el músico-. La literatura tradicional de las comarcas es qué larga la tienen sus hombres, qué hermosas son sus mujeres y qué bonito era mi valle. Son temas superados por la sociedad. ¿Por qué no vamos a esos poetas jóvenes que están haciendo poesía nueva y los liamos en el proyecto?».

Y la máquina echó a rodar. Primero contactaron con Pau Sanchis y en cuestión de días se sumaron al proyecto Mercé Climent, Imma López, Ismael Carretero, Maria Escrivà, Moises Llopis, Joaquim Cano, Alba Fluixà, Aina Garcia, Gaspar Jaén, Maria Alemany, Josep Messeguer, Manel Vilar, Manel Pitarch, Josep Lluís Abad, Àngels Moreno, Alexandre Navarro, Mario Alberola, Joan Elies Adell, Ismael Sempere, Eduard Marco y Susanna Lliberós.

«La única instrucción que les he dado -cuenta el músico- es que quería cuartetas en heptasílabos, que ahí entra todo, desde un ‘cant de batre’ a un fandango o un bolero… Esa es la métrica tradicional. Y también les dije que me hablaran de sus comarcas desde sus sentimiento, con historias propias, con el nombre de la comarca o no… pero algo sobre cómo interpretáis vuestro territorio íntimo»

Así pues, nuevos poemas cabalgando sobre música tradicional valenciana («l’u i el dos», «l’u i el dotze», «seguidilles», «malaguenyes», «jotes»...) interpretada, según el caso, por rondalla tradicional pura o de «cant d’estil», grupo de folk o lo que el responsable del proyecto denomina «dolçaina con cosas». Gil también se ha encargado de componer para media docena de poesías unos romances inspirados también en la música tradicional pero cercanos a esa «world music» que él ha ido frecuentando a lo largo de su carrera.

La interpretación vocal de estas canciones en el disco y, sobre todo, en la gira posterior, correrá a cargo mayormente de la Titana, aunque el plan trazado incluye la participación de varios artistas reconocidos cuyo nombre Gil no quiere desvelar aún porque está en pleno proceso de captación y alguno ni siquiera lo sabe.

La «titana» de la «cançò»

A Noèlia Llorens le apodan «Titana» porque su abuelo era Bautista Lerma «Titan», cantaor de «valencianes». A los 9 años sus padres le llevaron al Grup de Danses El Poblet de Godella porque la niña demostraba afición de sobra y gracia para cantar. Allí le cantó a Josep Aparicio «Apa» una «tarara» que dio paso a una de las carreras más prometedoras de la canción tradicional de los últimos años.

«Noèlia es un hallazgo -explica Miquel Gil -.Yo la conocí en unas jornadas que hicimos en Godella donde yo hacía una especie de master class, pero hace cinco años le perdí la pista hasta que este verano me la volví a encontrar con mi amigo Botifarra sustituyendo a Ahmed Touzani. ‘Tía, ¿tú que crecida que has pegado?’ Le dije. Así que cuando me propusieron alguien para cantar, dije que teníamos que apostar por Noèlia».

«Te puedes imaginar que cuando me telefonearon porque Miquel había dicho que yo sería la cantaora pensaba que me estaban tomando el pelo -recuerda Titana-. Más allá de estar en un disco tan importante como este, me tomo esto como una oportunidad para aprender. Sé muchas cosas de la música tradicional, pero estar al lado de Miquel es como estar al lado de una enciclopedia».

Miquel será una enciclopedia pero está ilusionado con el proyecto “Arrel” como si fuera un tebeo. Por el reto que supone y por provenir de Acció Cultural, entidad con la que el cantante mantiene vínculos desde los tiempos del Secretariat de l’Ensenyament de l’Idioma.

«Desde el instituto de Silla nos llevaron a Prada, a la Univesritat Catalana d’Estiu, y conocer ahí a Vicent Torrent y de alguna forma arrancar Al Tall… Me acuerdo de estar en la calle Moratín y ver que por la puerta entraba Joan Fuster y te cagabas en los pantalones… Por eso emotivamente me hacía mucha ilusión participar en este mural que no pretende ser una antología pero sí una mirada retrospectiva de esa cosa sindical que se llama música en valencià».

Una retrospectiva que, como decíamos, tiene a la vez una clara vocación de punto de partida temática. «El folk hay que actualizarlo -proclama Gil -, hacerlo útil para el siglo XXI». «Culturalmente es interesante aportar unas letras que tengan más que ver con el siglo XXI que con el XIX -insiste el responsable del proyecto-. La literatura tradicional que ha llegado es de una sociedad que ya está superada, que va de “jocfloralista” a machista».

«Tots tiraran pedraetes i jo pedraetes no en vuic. Si me les tira el meu novio vinguen pedres com el puny», cita Miquel de memoria. «Señores, que estamos en el siglo XXI y llevamos 5 o 6 mujeres muertas en lo que va de año. Esto es una entidad cultural, huyamos de los juegos florales, no contemos qué bonito era tu valle sino lo que tu valle supone para ti, el haberte criado ahí, sus olores, sus colores…».

Entre la montaña y la muerte

Así, entre los poemas que le han ido llegando a Miquel Gil hay unos cuantos «con cierto componente eroticosexual», dice el cantante, de esos que te hablan de la tierra como si fuera el cuerpo de la persona amada. Como ese de Susanna Lliberós sobre la Plana Baixa que dice: «Mamprenc la senda al teu cos / que amb salnitre m’assenyala /la duna on quedar-me clos / quan trau el ponent la cara».

Otros poemas, señala Gil, son como un catálogo lírico de lugares históricos o míticos. Eduard Marco escribe de l’Horta Nord que «La Patà és una coça / que un cavall va fer al Puig,/ la muntanyeta una lloma /que es deslloma pel rebuig». Y Marío Alberola, de l’Alacantí, pide «Canta’m tu, lluna de coure / al Puig del Benacantil, / Terrissera de llegendes / vella amant d’un Llop Marí».

Y de todos, concluye el músico de Catarroja después de pensárselo un rato, se desprende «un sentimiento de orgullo por quiénes somos y qué territorio tenemos. Y ese orgullo incluye igual la reivindicación que la fiesta…». Ahí está esa «mala hostia» que destila Josep Meseguer al escribir «Maestrat, vilatà i viu, / desconfia en la lloança, / alça el present pel passat / i espargeix brins d’esperança». Y, en el lado contrario, cierto existencialismo hedonista con el que Manel Vilar proclama «Si la mort em ve a buscar / i per cap lloc no estiguera / m’ha de trobar esmorzant / que som gent de la Ribera».

Miquel Gil nació en 1956 y Noèlia Llorens en 1988 pero comparten un conocimiento erudito y una pasión renovadora por la música valenciana.