La campaña del Orgullo en València se ha inspirado en uno de los iconos musicales del momento. Un año después de sacar su primer disco, Rigoberta Bandini ya es un fenómeno mediático con canciones como 'Perra' o 'Too Many Drugs'. Lo ha conseguido con un estilo ecléctico y mezclando letras en inglés y castellano.

De ahí, que a más de alguno le suene algunos de los lemas de la campaña del Orgullo LGTBI+ del Ayuntamiento de València. "A València We Call It Orgull" (En València lo llamamos Orgullo) es uno de los mensajes que se pueden ver estos días en la ciudad. La frase hace referencia a uno de los temas más conocidos de la cantante, "In Spain We Call It Soledad", lanzado en 2020.

La cantante actuó el pasado fin de semana en la Marina Sur, dentro del ciclo Valencia Alive. Allí concentró a unas 4.000 personas.

Rigoberta Bandini es el nombre artístico de la cantante barcelonesa Paula Ribó. Escritora y cantante, la joven de 30 años canta en solitario desde el año pasado y tras la pandemia se convirtió en un fenómeno mediático con hits como 'Perra'.

La manifestación del Orgullo en València tendrá lugar el 28 de junio y se centrará en la reivindicación trans. Los días 27 y 28 de junio la fachada del Ayuntamiento y las fuentes del Parc Central se iluminarán con motivo de la celebración del Día del Orgullo y cuatro autobuses de la EMT —las líneas 6, 70, 95 y 99— recorrerán la ciudad durante todo el mes envinilados con imágenes de la campaña.