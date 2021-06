Àlex Blat: "Nadie somos genios, por eso lo importante para mí es el oficio"

Está el Àlex Blat líder de una banda (Tardor) que lleva cuatro discos traduciéndonos las glorias y miserias del rock a nuestro lenguaje más cercano, y está el Àlex Blat que en ‘La veritat’, su primer disco en solitario (producido por Guille Sanz y que se estrena este viernes), se convierte en un artesano que hace canciones para que él y los demás se entiendan y, si pueden, se sientan especiales. «Cuanto más personal sea una canción a más gente le llega», dice.

¿Cuesta más hacer canciones «si son buenas, mejor» o «buscar la belleza y la ternura del mundo»?

Hoy, lo segundo. La gente suele pensar que está muy guay tener esa sensibilidad que te permite hacer canciones, pero eso tiene un lado oscuro, que es cómo te afecta todo lo malo que te pasa. En esta situación en la que hemos padecido tanto, hay que hacer un esfuerzo para encontrar las cosas bonitas.Hay tantas cosas buenas como malas, pero las malas dan más fuerte.

«Quizá debería dejar de apostar a un talento por confirmar». En «La veritat» hay mucha ilusión, pero también bastantes dudas.

Esa canción habla de tirar la toalla y apostar por cosas menos apasionantes pero más tranquilas, o seguir frecuentando este camino más tortuoso que me apasiona pero que no sé cómo acabará. Aquí nadie somos genios y por eso para mí es importante el oficio, eso que decía Ovidi de ser como un carpintero que en vez de muebles hace canciones. Me gusta verlo así, hacer buenas canciones pero no buscar ser genial. Pero nadie te quita la duda de si vale la pena apostar por algo que quizá no llegue a nada.

¿Y qué pasaría si ocurriera?

Es que lo importante es quitarle peso a esa pregunta. Siempre llegamos a muchas cosas. Pero la ambición es una trampa muy grande. Te permite seguir avanzando pero a la vez es peligrosa. Llegar al equilibro es complicado.

¿València es una ciudad cabrona en ese sentido?

No conozco otras, pero si es verdad que València es una ciudad pequeña y echo en falta un poco de colectivismo y fraternidad entre la gente que se dedica a la música y a la cultura en general. Supongo que el pastel es tan pequeño que al final esto es un poco ‘Los juegos del hambre’. Si viviéramos una abundancia de consumo cultural, no pasaría.

En el mundo de la cultura suele haber bastante gente con confianza en lo que hace, aunque no lo valga.

Sí, y por eso canto que el talento puede hacerte perder la humildad y un exceso de humildad el talento sepultar. Si no crees en ti es imposible que te lances a grabar un disco, tienes que tener un mínimo de amor propio. Pero si me paso por algún lado, que sea por pensar que esto que he hecho no es tan bueno que por darle una dimensión que no tiene. Eso es muy triste. Juzgar al público por una perspectiva superior es muy condescendiente y equivocado. Por eso me gusta planteármelo desde un punto de vista diferente: yo hago sillas y si alguien se sienta y está cómodo es que he hecho bien mi trabajo.

Se le ve a gusto en ese papel de artesano de canciones.

Cada vez más. Tengo un respeto absoluto por la palabra músico, porque nunca he ido a un conservatorio, y por la palabra arte, porque incluye una genialidad que no tenemos los que solo nos dedicamos a un oficio cultural. Pero me siento cómodo en esta posición. A mí me gusta hacer esto y si alguien lo escucha o le sirve como banda sonora para momentos importantes en su vida, me doy por satisfecho.

En «La veritat» también se habla mucho de pérdida de inocencia vital y musical. ¿Es un ser nostálgico?

Sí, pero no me regodeo en la nostalgia. Tengo mucha estima por los momentos pasados pero no me impiden avanzar. Es un poco lo de la importancia del equilibrio que hablábamos antes. La nostalgia te puede anclar en un lugar que no volverá pero también te sirve para construir recuerdos muy bonitos y avanzar sobre ellos. Tener presente las raíces te hace ser consciente de las cosas.

En el disco hay variedad de perspectivas musicales, pero le veo un fondo común (en la música y en la letra) que conecta con esos discos de rock mediterráneo que se hicieron en València a finales de los 70.

Sí, de hecho, hay un instrumento, la mandolina, que es muy mediterráneo pero que se usa mucho en el folk norteamericano y que hemos puesto en todo el disco con esa intención. Ovidi, por ejemplo, o Serrat, Maria del Mar Bonet, Remigi Palmero, Bustamante o Laguarda no tienen para mí la importancia que podían tener para mis padres, pero respeto ese componente de identidad y de raigambre y de personalidad que les hace únicos. Es algo que también admiro de Gener, cómo hacían para darle ese matiz de la personalidad de aquí a una música de vocación internacional.

Qué lástima tener que hablar de Gener en pasado.

Sí. Pero toparte contra una pared cuando tienes una cosa que es de una calidad indudable y que sería un referente en cualquier sitio, es triste.