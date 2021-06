Low Festival, que volverá a Benidorm los días 29, 30 y 31 de julio de 2022, ha anunciado a Izal, Primal Scream y Metronomy como cabezas de cartel de una edición que "recogerá lo mejor de los tres años que habrán pasado desde 2019". Con esta filosofía, el certamen ha dado a conocer una treintena de confirmaciones.

"Musicalmente, han pasado muchas cosas desde entonces. Y seguirán pasando hasta que, tres años después, el 29 de julio de 2022, los escenarios de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor vuelvan a encender sus luces e inunden el aire mediterráneo con las melodías favoritas de más de 75.000 personas. Es por eso que el cartel de Low Festival 2022, del que hoy se presentan los primeros 30 nombres, tiene la misión de recoger lo mejor y más relevante que ha pasado estos años en la escena nacional del pop y del rock independiente", explica la organización en un comunicado.

Inaugura el cartel Izal, cuyo nombre va indisolublemente ligado al de Low Festival desde sus primeros álbumes, y que acaban de presentar 'Meiuqèr', el primer single de su inminente nuevo disco.

En el plano internacional, se abre paso "el mito" de Primal Scream, más en boga que nunca ahora que, 30 años después de su publicación, artistas como Lorde reivindican el sonido de su seminal 'Screamadelica'. Pero también varios de los mejores discos de 2019, el 'Metronomy Forever' de Metronomy, el 'FIVE V2' de White Lies, el 'Hot Motion' de Temples y los siempre efectivos !!!Chk Chk Chk con 'Wallop'.

En el plano nacional, uno "de los mejores regalos" que dejó 2020 fue 'El Encuentro' de Amaia, que cobrará nueva vida en directo en Benidorm, "por no hablar de la revolución que, en los últimos dos años, ha traído Sen Senra a la música española, con dos álbumes brillantes que lo sitúan a la cabeza de los nuevos creadores pop estatales".

De ese "olimpo" ya formaban parte artistas con una larga vinculación a Low Festival y que también han publicado discos destacados en este impasse, como León Benavente, Sidonie, Carlos Sadness o unos Carolina Durante que acaban de publicar 'Famoso en tres calles', el primer single de su esperadísimo segundo álbum.

No podían faltar en este repaso a lo que ha sido "la no-vida de los últimos dos años" Ojete Calor, otra de las bandas más queridas por los 'lowers', que, 'Agapimú' mediante, dieron banda sonora y algo de brillo al confinamiento. Ni tampoco los enormes discos de Belako, Triángulo de Amor Bizarro, El Columpio Asesino, Anni B Sweet. Novedades Carminha, Biznaga y Marcelo Criminal.

También estarán presentes los valencianos La Habitación Roja, que fundirán dos celebraciones en una: el repaso a sus 25 años de carrera y la presentación de su recentísimo 'Años Luz'. Igualmente, parte de la memoria emocional de Low Festival, Elyella aterrizarán en Benidorm con ganas de retomar los bailes donde se quedaron parados. Estarán, seguro, muy contentos de poder presenciar, por fin, el debut en Benidorm de otra de las bandas más destacadas de los últimos dos años, La La Love You.

Además, aterrizarán en Benidorm el inminente nuevo disco de Rufus T. Firefly, la garra de Toundra, el desfase descarnado de Mueveloreina, la reinvención orgánica de Joe Crepúsculo, el nuevo pop de Colectivo Da Silva, los bailes de Flash Show y Buffetlibre y un buen puñado de nombres nacionales e internacionales aún por desvelar.

Abonos y devoluciones

Los poseedores de un abono para la edición de 2020 o 2021 podrán utilizar su abono para el próximo año sin necesidad de realizar ninguna gestión. Por el contrario, si necesitan recibir el importe de sus abonos, hoy mismo se abre el plazo de devoluciones, activo durante 15 días. Para solicitar la devolución bastará con rellenar el siguiente formulario, disponible también en la web del festival.

Este jueves se abre, además, la venta de nuevos abonos para Low Festival 2022. Las nuevas entradas estarán a la venta a partir de las 12.00 horas en lowfestival.es y Entradas.com desde 70 euros.

Por otra parte, este verano se celebrará 'Low in the City', los días 30 y 31 de julio. Para esta ocasión el certamen se traslada al Auditorio Julio Iglesias para celebrar tres conciertos diarios, con un total de seis bandas del panorama indie-pop nacional preparadas para subir al escenario: Dorian, Shinova, La La Love You, Arde Bogotá, Malamute y Locos de Atar.

europa press