El grupo escocés Texas actuará en València dentro de su nueva gira internacional. Concretamente, el 26 de marzo de 2022 en el Palau de les Arts. El concierto formará parte del ciclo 'València connecta amb música', de Emotional Events.

Texas alcanzó éxito internacional en los 90, convirtiéndose en una de las bandas pop europeas con más discos vendidos del mundo. De hecho, se calcula que han vendido más de 40 millones de álbumes, con varios singles entre los números uno, como 'Say What You Want', 'A Don't Want a Lover' o 'Inner Smile'. El pasado mes de mayo, Texas sacó nuevo disco, 'Hi'.

Las entradas para el concierto en València saldrán a la venta el viernes día 18, a las 12h, en www.emotionalevents.es