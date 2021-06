Una imagen se me quedó grabada hace muchos años. Era verano y andaba por las playas haciendo reportajes para este diario. Venía conmigo Alberto Saiz, que hacía unas fotos fantásticas. En algún paseo marítimo una pareja hablaba por el móvil. El hombre y la mujer cada cual con el suyo pegado a la oreja. Entonces apenas había teléfonos móviles. Aquella escena era sólo el comienzo de una dependencia que acabaría dominando nuestras vidas. O peor aún: acabaríamos entregando nuestras vidas a esos artilugios -no sólo los móviles- que hablan por nosotros, que se relacionan por nosotros, que respiran por nosotros, que reclaman nuestra atención a todas horas como si el mundo en su totalidad estuviera en sus manos.

Vivimos en una constante llamada de atención. Todo es como una banda ancha por donde circulan pitidos inaudibles que impiden la quietud, que rompen el sosiego, que nos llevan a un sitio donde nadie nos espera. La vida es un no parar. Si te paras es que estás muerto. Tonterías así se dicen para aumentar nuestra atención a las llamadas que nos llegan sin saber exactamente de dónde. Tenemos que hacer cosas, producir lo que sea para que no nos llamen inútiles o algo parecido, encontrar el cofre del tesoro aunque al abrirlo comprobemos que el plano que nos llevó hasta el cofre era el timo de la estampita.

Es mejor vivir en estado de ansiedad que desconectar de todo por miedo a quedarte flotando en una nube, como si fuéramos astronautas abandonados a su suerte antes de convertirnos en personajes de El planeta de los simios. La pandemia nos ha convertido en habitantes de lo online. Pero antes ya estábamos ahí, nos habían desplazado de nuestro mundo, aunque la verdad es que ese mundo de antes tampoco había sido nuestro.

Vemos el móvil a nuestro lado. En silencio. Y lo cogemos mil veces, lo estrujamos, como si fuera un sonajero que nos despierte del sueño o el insomnio. No podemos estar sin producir algo, lo que sea, aunque nos lo paguen a precio de miseria. El capitalismo no puede dejarnos en paz. Le gritamos al móvil que suene de una puñetera vez, que nos diga lo que hemos de hacer para no estar solos. Hemos abandonado nuestra casa para trasladarnos a la que nos ofrecen gratis -como si eso fuera posible en un mundo dominado por el dinero- Facebook, Twitter, Instagram y otras inmobiliarias parecidas: «¿Qué significa construir mundos digitales cuando el mundo real se desmorona delante mismo de nuestras narices?». Es la pregunta que se hace Jenny Odell en un libro excelente que se titula Cómo no hacer nada. Y un subtítulo: Resistirse a la economía de la atención. Decir no a todo eso que nos convierte en ansiedad y en miedo, en hacedores de una productividad que nos deja sin aquello que una vez, ya lejos en el tiempo, creímos que eran nuestros sueños.

Hemos olvidado al vecindario más cercano y lo hemos sustituido por esos algoritmos que hay al otro lado de ese cableado invisible. Nos han dicho que lo inútil ha de desaparecer de nuestro paisaje moral porque lo inútil es incapaz de producir lo que exige un sistema con apariencia de solidaria compañía. Cuando leía las páginas de este libro, me acordaba de otro que hablaba en alguno de sus tramos de lo mismo: «Ya no se trata solo de decir no. Se trata de decirlo juntos…» Eso lo escribía Javier de Lucas en uno de los libros más necesarios que he leído en los últimos tiempos: Decir no. Pero decir «no» fuera del aislamiento, con ese vecindario que tenemos cerca y nos pide a veces solidaridad con sus desvelos, con la fragilidad de ese otro vecindario que viene de lejos y a pesar de lo que digan los desalmados de siempre han convertido las barcas casi de papel en una casa flotante contra todos los naufragios. No hacer nada es, paradójicamente, hacer algo para que sólo nos robe la atención aquello que queramos nosotros y no lo que otros quieran. Todo eso sale también en el libro -exigente, poético y divertido a la vez- de Jenny Odell. Pienso en aquella pareja de la playa y ha pasado tanto tiempo que me veo como uno de aquellos astronautas que se perdieron en una nube antes de entrar plácidamente en El planeta de los simios. Si el móvil está callado, déjenlo en paz, ¿vale? Es una manera de no hacer nada. O lo que es lo mismo: tal vez sea una buena manera de empezar a hacer algo a nuestro favor, ¿no les parece? Por un a vez en su vida, y sin que sirva de precedente, digan sí. Gracias.