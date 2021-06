A finales de 2019, Revolver comenzaba con la celebración del 30 aniversario de existencia del proyecto con una gira conmemorativa que repasaba en directo los himnos que durante todos estos años ha firmado Carlos Goñi. Con fechas confirmadas hasta verano de 2020, esta gira tuvo que reinventarse, modificar calendario y cancelar citas para adaptarse a la nueva situación. «Más allá de los acontecimientos dolorosos propios de la situación ha sido un año donde hemos vivido situaciones encima de un escenario que nunca pensamos que podían ni siquiera existir», afirma Goñi. El hecho de cambiar el nombre y el formato de la gira -incluyendo todos los conciertos aplazados de 2020- responde a una vocación de mirar al futuro con optimismo y determinación.

En ‘Apolo Tour’ Revolver se presenta en formato trío y a Carlos Goñi le acompañan Miguel Giner (batería) y Manuel Bagues (bajo). La gira comenzó en abril en Zaragoza y los próximos 26 y 27 de junio la banda tiene por una doble cita en el Palau de Les Arts.

«La evocación a Apolo para dar nombre a esta gira no tiene en absoluto una vocación épica, no sería justo después de todo lo vivido -señala Goñi en un comunicado-. Pero sí que tiene una intención clara de seguir adelante, tanto vosotros que nos lleváis, como nosotros en ir allí donde se quiera nuestra presencia. Soy músico y mi oficio consiste en entretener, a ello llevo dedicando mi vida desde hace muchos años y así será hasta que me abandonen las fuerzas. No podemos cambiar lo ocurrido pero sí que podemos abrir un paréntesis en lo que ocurre».