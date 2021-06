Pobrecito Morrissey, que acaba de grabar el mejor disco de su vida y no tiene discográfica que quiera publicarlo. El divo mancuniano está huérfano de empresa desde que un ejecutivo malaje de BMG dijera que el mundo no necesita más discos suyos y que, además, se va a pensar muy mucho reeditar su legado.

En el fondo, una pena. El chico ha demostrado lo que vale a lo largo de casi cuarenta años de carrera, así que nos queda pensar que ha llegado a esta situación por las ofensivas declaraciones a las que nos tiene acostumbrados de un tiempo, ya demasiado largo, a esta parte. Que si apoya a la extrema derecha, que si es racista, xenófobo, anti-feminista, islamófobo y vegetariano. Una perla, vamos, pero a lo que no hay derecho es a que se nos prive de su música por su desagradable personalidad o sus aberrantes comportamientos. Un tema tan viejo y aburrido como el propio Moz.

Otros que están cabreados con el sistema son los hermanos Reid. Han puesto el grito en el cielo contra Warner porque la compañía sigue cobrando royalties de las canciones que de The Jesus and Mary Chain tiene en su catálogo. Una estafa, ya que, al haber pasado más de treinta y cinco años desde su publicación, la legislación considera que la multinacional no tiene opción a esos beneficios. Eso es lo que dicen los protagonistas de ‘Darklands’. La empresa se ha revuelto como gato panza arriba contra la demanda interpuesta por los escoceses y dice que los derechos son suyos. Decidirá un tribunal californiano.

Ay, la Warner. Recuerden a Prince, que se sentía esclavizado por ella e intentó comprar su libertad pagando con un montón de trabajos realizados a un ritmo estajanovista, renunciando incluso a su propio nombre. La idea no era nueva. En 1976, Frank Zappa no estaba contento con la promoción que esta empresa hizo de su disco ‘Zoot Allures’ y decidió liquidar el contrato grabando y entregando los cuatro elepés que le ataban. Como el que convida a churros. Aquellos no se los aceptan porque no confían en su calidad y el bigotes los demanda. Salta la alerta roja contra listillos. Las disqueras inventarán una cláusula que impide entregar discos con menos de seis meses de separación para poder promocionarlos con garantías.

Cuando Neil Young se puso a jugar con maquinitas a principios de los ochenta, su compañía Geffen lo denunció por hacer discos poco representativos desde el punto de vista musical y deliberadamente nada comerciales. Se referían al ladrillo electrónico de ‘Trans’ y al country ramplón de ‘Everybody’s rockin’’ que, pese a todo, se dejan escuchar.

Todo lo contrario que el ‘Metal machine music’ de Lou Reed, un doble repleto de distorsión, ruido, acoples, guitarras desafinadas y un claro sentimiento de venganza contra RCA que, al menos, tuvo la prudencia de editar sólo 1.500 copias a través de una casa filial. Sin embargo, esta estrategia contribuyó a agrandar el mito. Los clientes que en 1975 no devolvieron el artefacto porque pensaron que estaba defectuoso o que se sentían víctimas de una engañifa tienen en su poder una joya histórica.