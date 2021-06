Andrea Savall es una de las voces de su generación. Lo ha hecho desde hace años desde su altavoz, el proyecto Girls From Today que acumula miles de seguidores en redes sociales y que ha ido materializando poco a poco en diversos formatos, como fanzines, cursos multidisciplinares y bolsos tote bags con mensajes incisivos en pos de la liberación femenina. Ahora eleva su discurso y se lanza a la publicación del libro Cosas de las que no deberías hablar, donde reúne a una veintena de voces femeninas del panorama nacional donde cada una ha elegido un tabú que quiere romper y una lucha que quiere librar. "Es un aquelarre donde poder liberarte y, por fin, hablar de todo, aunque incomodes", sentencia la joven alcoyana.

Así, las páginas de este libro recogen los temores hasta ahora ocultos de personajes de la música como Natalia Lacunza o Ana Perrote (Hinds), pero también del teatro y del cine, como Guiomar Puerta, Alex de la Croix, Ana Rujas y la valenciana Valeria Vegas, autora de las memorias de La Veneno. También están representadas humoristas como Carolina Iglesias, conocida como Percebes y Grelos. Son solo algunas de las caras conocidas que dejan por escrito su trauma personal, todas ellas retratadas por la propia Savall, que también se ha labrado una carrera como fotógrafa de moda y street style. El diseño del libro es de Marta Llorens Beltrán, la traducción de Ysée Rocourt y la portada de Amelia García.

A este volumen le preceden tres fanzines. El primero nació de un trabajo de final de máster y dio nombre al proyecto, Girls from today, que fue un compendio de mujeres que, desde una perspectiva feminista, esbozaba individualmente, a través de textos e imágenes, sobre lo que significaba ser mujer en ese momento. Le siguió Mamá, quiero ser artista, donde ahondaba en cómo se sentían las mujeres en la escena artística. En su hasta el momento última publicación, previa a la pandemia, abordó el mito del amor romántico bajo el lema A las Girls from today también nos rompen el corazón. Ahora cambia de formato y lanza su primer libro.

Autora de mensajes que ya son mantras como Somos unas descaradas, Te he querido durante todos mis ciclos menstruales o If you wanna be my lover, you gotta get with my sexual feminist tastes, que ha impreso en tote bags y láminas que vende en su tienda online; es también muy vocal en cuestiones como la menstruación, el síndrome premenstrual, la masturbación o el placer femenino, además de denunciar feminicidios ocurridos en España y el mundo.

Asimismo, en su comunidad digital se esperan con expectación formatos que ya son un clásico de Girls from today, como Dime cómo estás, donde pregunta a sus seguidoras por su estado anímico y ella –o una invitada especial– recomienda una lectura, visionado o podcast; además de sus Takeovers, en los que mujeres que forman parte del universo de Girls from today secuestran la cuenta durante un día y comparten sus consejos y recomendaciones.