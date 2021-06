La artista de variedades valenciana, Rosita Amores, acaba de lanzar un single titulado 'Sensacional', junto al cantante Javier No. La letra trata sobre un sueño onírico en el que la protagonista es la propia Amores.

"En verano de 2019 se produjo el reencuentro entre Rosita Amores y Javi NO (Javier García), la primera colaboración de ambos fue en el álbum Gold de Antonomasia (Flor y nata records, 2011). De esta reunión surgió la idea de grabar un tema juntos y la vedette sugirió, también, que Javier le hiciera un tema sobre su vida, el resto es historia", explica el cantante valenciano.

El primer single incluye frases como "tengo dos bombas a punto de expltoar" y "con esta delantera gano hasta un mundial".

"En un primer momento la idea era grabar un álbum completo ya que se cumplían treinta años del último disco de la artista Temps de l’Alkazar y diez de la última colaboración de ambos en el tema No hace faltas que intentes cambiar, pero la pandemia paralizó los planes iniciales. Aun así, dos temas fueron grabados “Sensacional” en el que Rosita y Javi NO interpretan una divertida canción sobre un sueño onírico que no resultó ser tal y “Del Alkazar al Molino” un tema biográfico sobre la vida de la gran Rosita Amores, icono de la cultura popular valenciana". El segundo tema se estrenará el sábado.