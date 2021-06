«Trazo Crítico» da movimiento al humor y la denuncia de Ortifus

La visión irónica de la información cotidiana que cada día muestra el dibujante en Levante-EMV se traslada ahora a una serie de cortos animados de producción 100 % valenciana.

El último reconocimiento que ha recibido el capítulo piloto de «Trazo crítico», el premio del público de Concurso de Cortos de RNE, da un gustito especial por eso, porque lo ha concedido el público a través de sus votos. Pero el goteo continuado de parabienes que está cosechando en festivales tan prestigiosos como el Cartoon Forum de Toulousse esta producción de la valenciana TV ON basada en los dibujos del humorista de Levante-EMV Ortifus, hace pensar que el asunto está cogiendo un vuelo importante. «A mí edad sigo teniendo dudas cuando me abro a hacer algo nuevo, pero el apoyo que estamos recibiendo me hace pensar que no lo estamos haciendo nada mal», señala el dibujante valenciano.

«Trazo Crítico – Contaminación» es un cortometraje y el primer episodio de una serie que parte de la ironía y del dibujo de Ortifus. Noelia Martínez y Elena Gobernado firmarán los guiones, que emplean la crítica con una vertiginosa sucesión de gags comprimidos en cuatro minutos, a los que el director Vicente Mallols potenciará con un dominado sentido del ritmo de la comedia.

«El capítulo piloto ya está rodando por los festivales y ya hay varias televisiones y plataformas que han mostrado su interés en el proyecto -explica Paloma Mora, productora y responsable de TV On-. Los procesos de animación suelen ser lentos pero ya hemos hecho la preproducción de los primeros capítulos con guiones y animáticas, y en noviembre se empezará la producción hasta finales de 2022 de los 13 primeros capítulos y en 2023 empezará a emitirse». Como este primer capítulo que apela con humor a la conciencia ecológica, cada episodio del proyecto tratará desde la ironía y la reivindicación, otros asuntos de actualidad.

Paloma Mora ha destacado en los últimos años por su prolífica labor en el sector de la animación con cortos como «Proceso de selección», un ‘stop motion’ dirigido por Carla Pereira que la pasada semana ganó la Biznaga de Plata-premio del público en el Animazine del Festival de Málaga.

«El proyecto de ‘Trazo crítico’ empezó porque yo todos los días leo la viñeta de Ortifus en Levante-EMV y me pregunto cómo puede ser que nadie haya dado vida aún a esos personajes, a esa ironía y a ese estilo. Así que un día le llamé, le propuse hacer estos dibujo y le pareció una idea genial», recuerda Mora.

Tras conseguir del IVC la financiación para rodar el episodio piloto, Ortifus se reunió con Mallols y el equipo de animadores de TV On para establecer las pautas de Nassotis, el naufrago solitario en una isla desierta que protagoniza el corto, y que fuera fiel al estilo del dibujante valenciano. Tal como indica la productora, el título del proyecto -«Trazo Crítico»- es un resumen perfecto de la obra de Ortifus, ya que define su estilo particular como su filosofía crítica hecha desde la comedia.

«Está claro que el humor es el mío -reconoce Ortifus-. Igual que mi personaje se ha visto en volumen en las fallas, ahora encima se mueve y me gusta como lo han movido. Se reconoce bastante bien. Para hacer ese corto de cuatro minutos han trabajado cinco dibujantes y lo han captado perfectamente».

Tal como cuenta Mora, el objetivo de «Trazo Crítico» es hacer una «crítica severa al comportamiento humano desde la ironía» y que «pueda esa crítica pueda ser entendida por todo el mundo y desde todas las edades». De ahí que se haya prescindido de cualquier diálogo. «Y otro objetivo es poner en valor el estilo y el humor de un dibujante como Ortifus -añade la productora-. Son muchos los que están viendo el corto fuera de la Comunitat Valenciana que se sorprenden por no haber conocido hasta ahora un trabajo así».