El drama turco «Brother’s Keeper» gana la Luna de València

El filme de Ferit Karahan reflexiona sobre el creciente autoritarismo de la política turca y la represión sobre la población kurda. El jurado, explica, ha valorado de la cita «su capacidad de traspasar fronteras gracias a un viaje emocional lleno de crítica y sentido del humor».

La ópera prima rusa ‘The Whaler Boy’, de Philip Yuryev, fue destacada en las menciones del jurado a la mejor fotografía y dirección, «por captar, de forma sensible y precisa, los sentimientos humanos más profundos y la fuerza sobrecogedora de los paisajes», así como «por su hábil manejo del lenguaje cinematográfico, en todos sus aspectos y al máximo nivel, para construir una película sencilla y emotiva que llega dentro y permanece».

El premio a la mejor interpretación fue ex aequo al actor de ‘The Whaler Boy’, Vladimir Onokhov, y a la actriz de ‘Looking for Venera’, Kosovare Krasniqi, por «el magnetismo de las actuaciones de estos dos protagonistas, que sostienen sus respectivas películas». La mención del guion la recibieron Raphaël Balboni y Ann Sirot por la belga ‘Madly in life’.

Por su parte, el premio del Jurado Joven al mejor largometraje fue para ’Ectasy’, el ensayo elíptico, retrato de la experiencia de una joven con la anorexia, de la directora brasileña Moara Passoni, que también recibió el Premio CIMA, otorgado por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales.

Comedia con crítica inteligente

En la Sección Oficial de Cortometrajes, la Luna de València fue para ‘Rehearsal’ del director nigeriano Michael Omonua. El jurado compuesto por Èrika Sánchez, Carlo Sironi y Diane Malherbe justificó que esta comedia «hace una crítica inteligente de las sociedades donde la religión ejerce un gran poder, lo que le da un carácter universal. La potencia de los actores y de la puesta en escena deja total libertad al espectador para imaginarse dónde empieza la realidad y dónde acaba la ficción». También se destacó a ‘Sestre’ de Katarina Rešek.

El jurado joven de Cortometrajes Cinema Jove 2021, compuesto por 15 integrantes, decidió otorgar el Premio al Mejor Cortometraje a ‘Oh Black Hole’, de Renée Zhan, historia con mezcla de estilos y técnicas de animación que ilustran la oda cósmica de una joven que teme perderlo todo.

Por último, el premio del público al mejor cortometraje recaló en ‘Antonia’, de Alba Just.

Premios repartidos en webseries

En la Sección Oficial de Webseries, los premios estuvieron muy repartido. La Luna de València a la mejor Webserie fue para la original serie argentina «1 de esos días» de Andy Gorostiaga, que puede verse a través de Instagram.

La también argentina «Cross», de Martin Vatenberg, se llevó el premio del público a la mejor webserie y obtuvo una mención al mejor reparto, mientras que «The Communist’s Daughter», de Leah Cameron, ganó el premio del jurado joven a la mejor webserie, con menciones en fotografía y música.

Las menciones a director y edición fueron para la australiana «Love, Guns & Level Ups», mientras que el diseño de producción recayó en el equipo de diseño de «Dounia». En cuanto al guion, la mención fue para «Hitte» de Martijn Winkler.

La entrega de premios del Encuentro Audiovisual de Jóvenes, por otra parte, tuvo lugar en el Colegio Mayor Rector Peset. El primer premio de categoría infantil A fue para «Tres Generaciones…avanzamos», del CEIP Vicente Ferrer Ramos de Valderrobres (Teruel); el primer premio en categoría juvenil – B para «Cambia las sábanas», del IES Luis Vives. València; y el primer premio categoría Amateur – C para «Las flores que arrancas», dirigido por Claudia Estrada.

Paula Usero recibió el galardón «Un futuro de cine» en la ceremonia de entrega de premios que se celebró anoche en Les Arts. F

En la ceremonia se entregaron los premios y se proyectó el largometraje ganador F