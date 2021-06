El ‘Retrato de Michele Marullo Tarcaniota’ de Sandro Botticelli (Florencia, 1445-1510), el único retrato del pintor italiano que hay en España, ya se encuentra en el Museo de Bellas Artes de València, donde se exhibirá durante tres años.

El conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, presentará la obra mañana en la pinacoteca, acompañado por el representante de la familia Guardans Cambó, Francesc Guardans; la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga; el director del Museo, Pablo González Tornel; el presidente del Patronato del Museo, Fernando Delgado; y la presidenta de los Amigos del Museo, María José Navarro.

Se trata de una obra realizada en temple sobre tabla traspasada a lienzo de 49 x 36 cms. Representa el busto en tres cuartos de un hombre vestido de negro, tocado con un bonete negro sobre un fondo de cielo azul ceniza. Lleva el pelo largo y el rostro es sombrío, con una mirada severa desviada hacia la izquierda. Los ojos oscuros tienen unos reflejos dorados que los iluminan y los labios están dibujados con trazos incisivos y nítidos.

El retratado es Michele Marullo Tarcaniota (1453-1500), poeta, militar y humanista de origen griego que terminó viviendo en Florencia protegido por la familia Médici y rodeado de artistas y escritores. Se casó con la erudita poetisa Alessandra Scala. El 12 de abril de 1500, cuando regresaba a su casa de un viaje a Volterra, se ahogó cruzando el río Cecina a caballo, bajo una lluvia torrencial.

Marullo y Botticelli compartieron época, amistades e inquietudes intelectuales. El pintor del Renacimiento italiano subraya en este retrato la autenticidad, el realismo y la identidad de Marullo con el gesto de su semblante. Demuestra la capacidad de la pintura para mostrar la psicología de las personas.

Colección Guardans Cambó

En 1929, el político y empresario Francesc Cambó compró el cuadro y desde entonces forma parte de la colección Cambó de Barcelona. Helena Cambó, su hija, lo mantuvo siempre en el patrimonio personal de la familia y actualmente los nietos son los propietarios.

El propio Francesc Cambó definió este cuadro como ‘la perla de su colección’, que era abundante y que ha donado al Museo del Prado y al MNAC de Barcelona.

El ‘Retrato de Michele Marullo Tarcaniota’ está declarado bien de interés cultural por el Real decreto 1572/1988, de 23 de diciembre. El cuadro se prestó en el año 2004 al Museo del Prado, donde permaneció hasta 2017. Recientemente ha sido exhibido en las siguientes exposiciones temporales: Museo del Prado. Exposición ‘El retrato del Renacimiento’ (junio-septiembre 2008); Städel Museum (Frankfurt an Main). Exposición ‘Botticelli: Likeness, Myth. Devotion’ (noviembre 2009-febrero 2010); The Metropolitan Museum (Nueva York). Exposición ‘The Renaissance Portrait: From Donatello to Bellini’ (agosto-noviembre 2011), y Bode-Museum (Berlín). Exposición ‘The Renaissance Portrait: From Donatello to Bellini’ (diciembre 2011-marzo 2012).