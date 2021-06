Nuevos y viejos tiempos para Les Arts

Gaffigan -explicó ayer el director artístico del Palau de les Arts, Jesús Iglesias, durante la presentación de la temporada 2021-2022-, ha sido elegido por su juventud (tiene 42 años) y por su experiencia con grandes orquestas y teatros internacionales. Ha dirigido la Concertgebouw de Ámsterdam, la Nacional de Francia, la de Radiodifusión Bávara, la Deutsches Symphonie-orchester de Berlín, la Staatskapelle de Dresde, Mozarteum de Salzburgo, Tonhalle de Zúrich, Metropolitana de Tokio, las sinfónicas BBC, de Viena y la WDR de Colonia, además de las filarmónicas de Los Ángeles, Londres, Múnich, Róterdam y Seúl.

Así, el hasta la pasada temporada director titular de la Sinfónica de Lucerna tiene, para Iglesias, la proyección y la experiencia ideal para «crecer conjuntamente» con una orquesta como la OCV que se encuentran en pleno proceso de «estabilidad y crecimiento» ya que irá incorporando desde ahora y a la largo de la próxima temporada 17 músicos con carácter permanente. Gaffigan cobrará 130.000 euros por temporada con la obligación de dirigir dos óperas y dos conciertos sinfónicos en cada una de ellas.

«Hoy los titulares serán muy buenos», aseguraba el director del patronato de Les Arts, Pablo Font de Mora minutos antes de la presentación de la temporada junto a Jesús Iglesias y la secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit.

Efectivamente, se anunció la contratación de un nuevo director musical, la incorporación de nuevos músicos (el «objetivo final», dijo Iglesias, es «alcanzar una formación correctamente estructurada de 79 músicos»), y una programación operística y sinfónica en la que destacan voces como las de Carlos Álvarez, Marianne Crebassa, Joyce DiDonato, Matthias Goerne, Alex Esposito, David Hansen, Peter Mattei o Leo Nucci; y batutas como las de William Christie, Andrea Marcon, Marc Minkowski, Michele Mariotti, Antonino Fogliani, Jordi Bernàcer, Jordi Francés, Juanjo Mena, Ricardo Minasi, Gustavo Gimeno, Josep Pons, Mark Elder y el propio Gaffigan.

Pero también hubo titulares no tan buenos como la imposibilidad de recuperar el ‘Tristan und Isolde’ de Wagner que el coronavirus obligó a cancelar el pasado marzo o los referidos al cierre de un ejercicio presupuestario en el que, también por la pandemia, el coliseo ha reducido en un 51,6 % sus ingresos por abonos y entradas, patrocinios y, sobre todo, alquiler de espacios respecto a la temporada anterior (de 6,7 millones de euros a 3,3 millones). Por otra parte, el cierre de las instalaciones durante varios meses y las cancelaciones de eventos han reducido los gastos, con lo que el desvío respecto al presupuesto apenas ha sido del 2 %.

Para la próxima temporada Les Arts contará con un presupuesto muy similar al de la anterior: 27,7 millones de euros, de los cuales 6 millones se destinan al apartado artístico. La mayor parte de esta inversión (19,3 millones) proviene de la Generalitat ya que, pese a haber pasado de 600.000 a un millón de euros, la aportación del Ministerio de Cultura sigue estando «muy lejos» de que la que reciben el Teatro Real, el Liceu o la Maestranza, como también señaló Font de Mora.

Gaffigan inaugurará la temporada el 30 de septiembre dirigiendo la escenificación del ‘Réquiem’ de Mozart de Romeo Castellucci; y la cerrará el 5 de junio con la vanguardista y todavía inédita ‘Wozzeck’, de Alban Berg. «Los ejes de la programación se mantienen -enfatizó Iglesias-. La presencia de Mozart y de Verdi con ‘Macbeth’; la recuperación del repertorio centroeuropeo, con ‘Wozzeck’; la restitución del patrimonio español, con Manuel García; la inclusión de obras maestras inéditas con ‘Les contes d’Hoffmann’, de Offenbach; así como diversidad de estilos, desde el Barroco de ‘Ariodante’ y ‘Partenope’ de Händel, pasando por el verismo de Puccini con ‘Madame Butterfly’ o la ópera contemporánea con ‘Trouble in Tahiti’, de Bernstein». Tal como subrayó Iglesias, entre Händel y Bernstein el escenario valenciano acogerá 222 años de historia de la ópera.

En la puesta en escena, dos mujeres rubrican las dos únicas nuevas producciones de la temporada: Bárbara Lluch dirige ‘Un avvertimento ai gelosi’, de Manuel García; mientras que Sol Picó presenta un nuevo espectáculo de danza, ‘Titanas’.

Además de la producción de la coreógrafa de Alcoi, «Les Arts és Dansa» mostrará las distintas vertientes de esta disciplina con el Ballet Nacional de España, que presentará varias de sus creaciones más recientes en ‘Invocación’, y el Ballet de la Ópera de Perm, una de las compañías con más tradición en Rusia, que llegará con ‘La Bayadère’.

Además se instaura un nuevo apartado para la música barroca y antigua en el que debuta en Les Arts Carles Magraner y su Capella de Ministrers junto con la también valenciana Harmonia del Parnàs de Marian Rosa Montagut.

También crecen en diversidad «Les Arts és Flamenco» (con Miguel Poveda, Manuel Lombo, Arcángel, Mayte Martín y María Terremoto) y «Les Arts és Altres Músiques» (con Dulce Pontes, Ute Lemper y Pat Metheny), además del ciclo «Les Arts és Per a Tots» y los apartados de bandas, educación y formación.

El Cor desconvoca la huelga

Minutos antes de la presentación de la temporada 2021/2022, el Cor de la Generalitat anunció que desconvocaba los paros programados después de que el IVC «se haya comprometido a no publicar la convocatoria de plazas de la oferta pública de empleo (OPE) del año 2019 hasta finales del año 2022». «Todos los interinos no son iguales porque no todos los interinos -como es el caso del coro- han tenido opción de presentarse a una plaza», subrayó Raquel Tamarit.