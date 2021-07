"Si te pasas dos años dando vida a un disco tiene que transformarte"

‘Clamor’, el segundo disco de Maria Arnal y Marcel Bagés, hay que escucharlo de muchas maneras. Como una invitación a reformular el fin del mundo y afrontar su espera. Como un trabajo que parte de la tradición para adentrarse en lugares donde lo ancestral y lo vanguardista chocan y se abrazan. Como un compendio de voces (humanas, animales y virtuales) y de sonidos que igual te envuelven de cariño que te llenan de inquietud. Y según explica Maria Arnal a Levante-EMV, como «un disco para volver a los escenarios y decir que podemos hacer cosas diferentes a las que habíamos hecho». Eso, volver a los escenarios, lo harán Maria y Marcel este sábado en los Concerts de Vivers con Laura Esparza y Carlos Esteban de teloneros.

‘Clamor’ se imaginó en plena gira del primer álbum del dúo catalán, el notable ‘45 cerebros y un corazón’, pero se grabó cuando un microorganismo estaba poniendo en jaque al mundo entero. El mensaje sobre la necesidad de comunicación con el mundo en un tiempo de crisis y transición no podía ser más oportuno. «Es un disco hecho en medio de una pandemia y seguramente quiere proponer unas ideas para que aprendamos a cuidarnos mejor -reconoce Arnal-. La crisis nos ha obligado a aprender a hacerlo desde un lugar muy diferente a como lo habíamos hecho hasta ahora».

Respecto a su trabajo anterior, la cantante asegura que ‘Clamor’ no supone una ruptura, «porque tiene muchos elementos en común, como la voz o la manera de escribir». «Pero sí es un disco muy diferente porque sí había una intención de que no fuera una copia del otro -añade-. No queríamos quedarnos en el dueto de voces y guitarra que hacen canción tradicional. Eso estará siempre, y está en este segundo disco, pero de forma mucho más experimental y creativa porque hemos querido hacer cosas que nunca habíamos hecho. Me gustaría que esta fuera la tradición, que la gente espere que le vayamos a sorprender y no que hagamos otra ‘Tú que vienes a rondarme’».

Aquel tema (y el disco con el que venía) supuso una conmoción por la facilidad con la que Maria y Marcel aunaban tradición y vanguardia a través de un cancionero que hablaba de la actualidad y la memoria. En este segundo disco la lectura política quizá sea menos evidente pero está, según la compositora, «al poner sobre la mesa la curación a través de la escucha». Si ‘45 cerebros’ hablaba en pasado, «éste habla de que no hay futuro si no nos tomamos las cosas de manera diferente».

Y en esa manera de tomarse las cosas diferentes entra la reclamación feminista representada en la Sibila, un ser mítico cuyo «Cant» medieval Maria y Marcel han devuelto a su origen pagano. «La Sibila tenía ese don de la profecía que hacía servir para enseñarle a la gente el mejor camino -recuerda-. Es, además, un personaje muy feminista, con mucho poder. En el catolicismo no estamos acostumbrados a ver mujeres que no aparezcan en relación a un héroe. La Sibila no es ni la ‘madre de’ ni la ‘amante de’ ni la que recibió el milagro. Es una profeta, al mismo nivel que los profetas bíblicos».

En esta adaptación del «Cant de la Sibil·la», donde colaboran Holly Herndon y Tarta Relena, el dúo ahonda en el tono apocalíptico de ‘Clamor’. «Todas las civilizaciones han imaginado el fin del mundo y cómo lo han hecho habla mucho del estado de esa civilización». «’Clamor’ -prosigue la autora- habla de aprender a imaginar diferente, a ser otro y también imaginar otro final diferente al típico que hemos visto en las películas. La especia humana siempre ha aparecido como víctima de ese final cuando nosotros somos los más agresivos».

En ‘Clamor’ el concepto de popular es diferente. «La canción popular es un espacio vivo y cuya definición siempre se escapa -explica Arnal-. Por eso, más que pensar qué significa canción popular, me gusta pensar qué me interesa a mí hacer con ella. Me interesa explicar historias que a la gente le emocionen y me interesa provocar esas emociones. Quiero que los conciertos sean mágicos, que la gente conecte con las historias y que salgan de ellas transformados e impactados. Creo que lo estamos consiguiendo».

Ellos han sido los primeros transformados con este disco y con la gira que les trae de nuevo a València. «Si te pasas dos años dando vida a algo que no existía y de lo que vivirás en los años siguientes, tiene que transformarte. A nosotros no nos sale hacer cuatro cosas chorras. Tenemos que creérnoslo. Hacer música es nuestra pasión, no es un trabajo. Ya hace años que decidí que mi trabajo tenía que ser mi pasión y me esfuerzo mucho para conseguirlo».