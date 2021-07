Hace dos años que no se proyectan películas a la fresca en València. Y es que el coronavirus nos ha quitado más de la agenda cultural de lo que imaginábamos. Sin embargo, los programadores se han puesto manos a la obra para ofrecer una cartelera digna de los más cinéfilos.

El aula de cine de la Universitat de València volverá a organizar sus 'Nits de Cinema' en el claustro de La Nau (Universitat, 2). Las proyecciones cumplirán con la normativa covid-19, respetando la distancia de seguridad y haciendo obligatorio el uso de la mascarilla.

A continuación te presentamos la cartelera de este ciclo, que incluye algunos de los estrenos revelación de la temporada como My mexican bretzel o The mystery of the pink flamingo. La programación, que irá del 13 al 23 de julio, incluye dos ciclos, uno dedicado a las novedades de este año y otro al cine de Berlanga.

Aunque La Nau no será el único espacio que acogerá cine de verano. El Centre del Carme iniciará su programación en agosto.

Cine de verano en La Nau

My mexican bretzel, de Nuria Giménez Lorang

Diario íntimo de una mujer de clase acomodada, Vivian Barrett, ilustrado por las filmaciones caseras de su marido León, un rico industrial, entre los años 40 y 60 del siglo pasado. La película es también un melodrama clásico a lo Douglas Sirk o Todd Haynes, con los sentimientos a flor de piel. Un viaje en volandas a través de la vieja Europa. Un ensueño romántico.

Ainhoa: yo no soy esa, de Carolina Astudillo

Ainhoa Mata nació en el seno de una familia que filmó, grabó y fotografió su vida cotidiana durante muchos años. En la adolescencia, comenzó a escribir lo que no quiso contarle a nadie. Los diarios, que conservó hasta su muerte, describen a una mujer distinta a la que conocieron sus familiares y amigas/os y también revelan una infinidad de temáticas relacionadas con la experiencia femenina.

Lobster soup, de Rafael Molés y José Andreu

El café Bryggjan acoge a viejos pescadores, historias de muertos y músicos locos. Es el alma del pueblo más anodino de Islandia. Krilli prepara la sopa de langosta. Su hermano Alli se sienta con los viejos pescadores, el último boxeador de la isla y el traductor del Quijote al islandés. Cada día encuentran una nueva solución para los problemas del mundo. Algún turista perdido queda atrapado aquí. Por fin un lugar real en el viaje. Pero su éxito será la causa de su extinción. Unos inversores también lo han descubierto. Quieren comprar, ampliar y colgar un gran esqueleto de ballena en la pared.

The mystery of the pink flamingo, de Javier Polo

Rigo Pex es un ingeniero de sonido serio pero excéntrico cuya cómoda vida se ve repentinamente perturbada por un extraño fenómeno: el Pink Flamingo. Estos pájaros rosas parecen seguirlo a todas partes, llevando a Rigo a una investigación para revelar su misterioso significado. Estudiará su impacto en nuestra sociedad y viajará a Estados Unidos para conocer una serie de dispares personajes que expresan su personalidad con su figura: la sensación de Internet Pink Lady, la gurú de la música Allee Willis, la banda technopop Kero Kero Bonito, el enfant terrible Eduardo Casanova o el cineasta de culto John Waters, entre muchos otros. Rigo será nuestro guía a lo largo de este viaje sobre cómo los iconos pueden ayudarnos a encontrar nuestra propia identidad y a cambiar nuestras vidas.

Letters to Paul Morrissey

Armand Rovira se lanza a la tarea de filmar cartas para enviárselas a Paul Morrisey, director de 'Trash', 'Flesh' y 'Heat', colaborador de Warhol y representante de la "Velvet Underground". Usando una cámara de 16mm, reúne una serie de misivas desde distintas partes del mundo y de personas dispares.

Ciclo Berlanga

Incluye la trilogía 'Nacional' y las películas 'Atraco a las tres', de José María Forqué, y 'La marrana', de José Luis Cuerda.