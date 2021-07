Un artista que no precisa de grandes presentaciones. Ese es Loquillo, referente de la escena rock desde hace ya cuatro décadas, que inicia hoy viernes, 2 de julio, a las 23.00 horas, su nueva gira ‘El último clásico’. Y para ello, el músico y cantante ha elegido el Peñíscola From Stage.

Loquillo guarda una relación especial con Peñíscola como lo demuestra que fuera un asiduo del extinto Festival Internacional de Cine de Comedia. Tal era su «arraigo» con la cita cinematográfica que en una de sus ediciones presentó el cortometraje del director Dani F. Anselem ‘El Buga y la tortuga’, con la interpretación del propio músico y de la actriz Neus Asensi.

Vuelve a la Ciudad en el Mar con un nuevo trabajo discográfico bajo el brazo, un proyecto que comenzó a fraguarse paralelamente al desarrollo de la gira de aniversario que protagonizó en 2018. Durante ese tiempo, entre concierto y concierto, Loquillo, en compañía de su productor, Josu García, estuvieron trabajando juntos en la selección del repertorio, la grabación de maquetas y dando forma a su nuevo proyecto discográfico.

Loquillo reivindica el poder del rock y el pop clásicos a través de las canciones, con un disco vitalista, luminoso y sorprendente que enfrenta al futuro de manera desafiante. Con esta gira que comienza en el Peñíscola From Stage, Loquillo mira fijamente al futuro sin perder las raíces de su estilo y esencia rock.

ZOO, suspendido

Estaba todo listo para que ayer se inaugurará la segunda edición del Peñíscola From Stage por todo lo alto, con el cartel de no hay entradas para el concierto que iba a ofrecer el conjunto de moda de Gandia ZOO. No obstante, horas antes de la actuación fue anunciada la suspensión de la misma por el positivo en covid-19 de miembros del grupo y del staff -dos técnicos y un músico-.

La organización del festival, BeMusic, estudia la posibilidad de reubicar el concierto de ZOO en otra fecha o, si finalmente no encontraran acomodo en la agenda de este año anunciará el procedimiento para devolución total de las entradas vendidas.