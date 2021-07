Escribió Max Aub que somos de donde estudiamos el bachillerato. A veces esa frase es verdad y otras no tanto. Hay mucha gente que nunca pudo estudiar ni el bachillerato ni nada. En realidad creo que lo que Aub quería decir es que hay un momento más o menos concreto -tal vez la adolescencia- en que se produce una inflexión importante en nuestras vidas.

Ese momento de inflexión me llegó en Llíria, una ciudad del Camp de Túria no muy lejos de la capital. Cuando llegué allí, al horno familiar del carrer de Sant Miquel, creo que Llíria ya era el pueblo más grande la comarca. No tanto como ahora, claro. Destacaba sobre todo por las dos bandas de música: El Clarín, como se conoce popularmente a la Banda Primitiva, y la Unió. Me sorprendía cómo vivían las familias ese mes de julio en que se celebraba en València el certamen de bandas musicales. Familias que para evitar broncas se separaban durante ese acontecimiento porque sus miembros pertenecían a bandas diferentes. Poco a poco mis once años fueron creciendo como se crecía entonces: a medias. Entre las luces de la edad temprana y las sombras que nadie nos explicaba que eran sombras porque había cosas que no se podían explicar. En la Academia Edeta estudié el bachillerato y trabajaba a la vez en el horno de la familia todas las puñeteras noches de mi infancia. Y las que vendrían luego, durante muchos años. Me gustaba más el oficio de hornero que estudiar. Pero la verdad es que estudiaba bastante. Paradojas de la vida.

Pues bien, en ese bachillerato tuve de profesor de dibujo a una persona seria, de una nobleza nada impostada, buena como le gustaban las personas a Antonio Machado. Me gustaba dibujar. Guardo todavía un bloc de papel Canson con muchos dibujos que parecen hechos a carboncillo. Uno era Las hilanderas, de Velázquez: a ver, para meterme a artista, no me iba a quedar con un mindungui cualquiera de referente. Sin embargo, la hoja con esa ilustración no aparece por ninguna parte. Como si alguien la hubiera arrancado del bloc. Sí que aparecen columnas y capiteles, bodegones, animales de toda especie, hasta la cabeza de un pistolero del Oeste. Pero ni rastro de Las hilanderas. Ya sabemos que la memoria tiene lagunas y que a veces construimos los recuerdos con una mezcla de realidad y de invenciones. Pero sé que ese dibujo estuvo ahí y que algún día aparecerá, seguramente cuando ya haya dejado de buscarlo. Ese profesor era don Manuel Miguel. Un lío eso de tener el apellido como si fuera un nombre. Su hijo pequeño, José María, era compañero mío de curso. Un crack. Un día uno de los profes le arreó una galleta (suave, muy suave) y él volvió la cara para que se la repitiera en la otra mejilla. Si lo dice la biblia, pues arreando con la biblia. Algunos de aquellos colegas ya forman parte de nuestro recuerdo. Y él está, desde muy joven, en esa memoria amplia, emocionadamente compartida.

Como si no hubiera pasado el tiempo, regresa aquí, este domingo, la imagen entrañable de don Manuel. Sus clases que siempre recordaré con admiración porque, entre otras cosas, me permitieron dibujar por mi cuenta muchas viñetas de El Capitán Trueno, que era mi tebeo preferido y un día se lo conté a Ambrós, su dibujante de verdad, cuando lo entrevisté en Barcelona para este diario. Se llamaba Miquel Ambrosio, era de Albuixech y había sido maestro represaliado después de la guerra por haber luchado defendiendo la República.

Ahora acabo de leer en Levante-EMV una entrevista que le hace Amparo Soria al nuevo alcalde de Llíria: Joanma Miguel, de Compromís. Leo lo que dice sobre los planes de presente y futuro para su pueblo. Y me quedo con la ilusión profética que pone en sus palabras. Me gusta que se sienta cercano al anterior, el socialista Manolo Civera. Es Manolo uno de mis grandes amigos, una de las personas que más respeto y quiero desde hace muchos años. A Joanma lo conozco poco, sólo de encontrarnos en algunas celebraciones culturales de su pueblo, ese pueblo en el que viví años fundamentales de mi vida, en el que soy feliz los ratos que paso con la misma cuadrilla de entonces, las calles terrosas, las revueltas estrechas de la Sang, las canciones y los libros que nunca se irán de mi memoria. Las ausencias.

Toda esta evocación, tan personal, tan casi intransferible, la traigo a esta columna porque Joanma Miguel, el nuevo alcalde de Llíria por el pacto que firmaron Compromís y el PSPV hace dos años, es el sobrino de mi colega José María y nieto de aquel don Manuel que me enseñó a dibujar cuando yo era un crío y sobre todo a ser buena gente. En lo primero no llegué muy lejos. Ojalá que sí en lo segundo. Ojalá.