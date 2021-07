Bueno, pues como ya no me duele el brazo y no me he quedado más lerele de lo que estaba, puedo sentarme a escribir y decirles que yo también me he vacunado. Fue una faena rápida, limpia y sin las complicaciones habituales que suelo regalar al personal sanitario en cuanto veo venir la banderilla, mayormente para inyectarme urbasón por la picadura de alguna fiera corrupia o para sacarme sangre y vigilarme el colesterol. Las agujas. Qué miedo me dan. Mi padre era practicante y le escondía o tiraba cualquier jeringuilla que veía por casa. Probablemente por eso creo que tengo algún blanco en la casilla de la antitetánica y huyo despavorido en cuanto veo una esquina de metal oxidado o hay que abrir una lata de mejillones.

Ese pánico me encogía los higadillos cada vez que alguno de mis ídolos musicales sacaba el tema en sus canciones, o la prensa revelaba su adicción a las drogas por vía intravenosa, casi siempre heroína. Los he vuelto a escuchar compulsivamente esta semana en la que la hipodérmica se ha convertido en la bestia negra de mi existencia. También me puse un par de películas de cine quinqui como ‘El Pico’ y ‘Colegas’, que me devolvieron a una infancia suburbial con chutonas en los parques y en los portales, tiradas junto a limones que, a día de hoy, todavía no sé para qué servían. Todo para animarme en una siniestra sesión de coaching inverso y acudir manso al rejón.

Dejando aparte a Los Choli, Calis, Queco o Egipto y sus rumbas conminando a la juventud que los escuchaba en los recreativos a quitarse de la droga, el caballo ha inspirado canciones impresionantes. Indiscutiblemente, una es «Heroin», de la Velvet Underground, con su descarnado retrato de las sensaciones distorsionadas que produce el jaco entrando en el torrente sanguíneo. Los Stones eran menos explícitos en «Brown Sugar», pero mucho más festivos. Una declaración de amor por una sustancia que aún no había mostrado su verdadero rostro, al menos masivamente. El de epidemia maldita y devastadora.

Neil Young fue de los primeros en vérselo y manifestó en «The needle and the damage done», donde cada yonqui es un sol que se apaga. Nick Cave se desenganchó a tiempo y constató el vacío de sus años de prisionero en «Opium tea». El ilustrísimo picota Johnny Thunders cantaba «Too much junkie business», movidas de drogatas, como aquella que tuvieron Richard Hell y Dee Dee Ramone por la autoría de «Chinese rocks», piedrecitas asiáticas para disolver en una cucharilla. Obviamente, después de esta panzada de agujas, fui a vacunarme hiperventilado y con temblores.

Madre superiora, empuje el émbolo, pensé en decirle a la enfermera parafraseando a los Beatles cuando confesaban que la felicidad era una jeringuilla caliente. Pero me corté, claro, porque pensé que aquellas heroínas sin capa no estaban para aguantar bromas de freaks y que, si la ponía nerviosa, el hombro me podía quedar con un absceso como el del batería de los Flaming Lips. Casi le amputaron el brazo por el mordisco infectado de una araña. Eso contaba él, pero en realidad fue un chute mal picado.