La forja de una artista rebelde

Los expendedores de identidades suelen obviar el arte. Una disciplina con demasiados mestizajes. El escritor y científico Martí Domínguez lleva tiempo acercándose a pintores, escultores y fotógrafos. Los reunió en ‘Estudis d’art’ (Afers, 2019) con las fotografías de Jesús Císcar donde analiza la relación de ochenta y cuatro artistas con su entorno, en su taller. Ahora Martí Domínguez se detiene en uno de ellos con ‘Manuel Boix. La forja d’un pintor’ (IAM).

Un ensayo biográfico sobre Manuel Boix (l’Alcúdia, 1942), uno de los artistas valencianos más internacionales en pintura, escultura e ilustración. Una de sus obras más populares es la escultura de bronce «Secuencia» (1992) de homenaje a la pilota que se encuentra en el bajo del edificio de la antigua Bankia en Pintor Sorolla. Un conjunto de cuatro manos protegidas por las clásicas cintas de los pilotaris que sujetan las ‘pilotes de baqueta’, y donde cada una de las manos hace una entrega de la pilota a la mano que tiene a su lado.

A los artistas también les pasa como a los actores, que un papel protagonista marca toda su cinematografía, pero Boix es mucho más. «Un revolucionario. Un rebelde», dice al final del libro Domínguez. Unas páginas que respiran el arte de la vida de la forja de un pintor. «Manuel Boix ha hecho todo el que ha podido para contribuir al crecimiento intelectual de su país, de pugna constante contra la abulia y el conformismo, tan habitual en nuestra tierra», escribe.

‘Manuel Boix, la forja d’un pintor’ recoge las conversaciones de Martí Domínguez con el pintor de l’Alcúdia durante un año en su casa en la calle Sant Pere de l’Alcúdia y en su chalé en la montaña. Unas 200 páginas que no son una biografía canónica, más bien unas imágenes contextualizadas para entender la obra de Boix, siguiendo la estrategia discursiva del escritor y crítico francés Marcel Proust, uno de los autores admirados del autor de ‘L’esperit del temps’, su último libro.

Una cita de Proust de su ‘Escritos sobre arte’ abre el libro: «¡Cuánto talento! ¡Qué noble esfuerzo! Haría falta para dar vida a mi admiración una pluma menos insegura. Pero si a pesar de todo, he podido despertar en mis lectores algunas sensaciones de arte, habré conseguido mi objetivo».

Con Proust de modelo, Domínguez aborda en doce capítulos al artista sustancial, porque como avisa al principio, «nada de lo que dice es insustancial».

Desde sus años escolares en l’Alcúdia, a la fortuna para estudiar Bellas Artes en València, sus primeros proyectos con Artur Heras y Rafael Armengol, el diseño de la discografía de Al Tall, sus colaboraciones en las revistas antifranquistas, y por supuesto el justo Premio Nacional de Artes Plásticas que recibe en 1980. Y los años posteriores donde «Manuel Boix combina de una manera pletórica todos sus universos creativos: pintura, escultura, ilustración, activismo cultural...».

El encuentro con Fuster

Los primeros capítulos mantienen un especial interés, donde Martí Domínguez con la complicidad de los inicios artísticos de Manuel Boix dibuja la trastienda de un país que se despierta.

La influencia de Alfons Roig, al que la familia conoce porque el hermano del pintor coincidió con él en el seminario de Moncada. «Estaba en la montaña -cuenta Boix- con la familia cogiendo higos, cuando apareció mi hermano con el padre Alfons. Y le hicimos una paella. Eso debía ser en los primeros años sesenta». Aquella visita inesperada convenció a los padres del artista para dejarse estudiar en la Academia Superior de Bellas Artes de San Carlos en València.

El sorprendente interés de Alfons Roig por las vanguardias artísticas impregnó aquella València de los sesenta y también al pintor de l’Alcúdia.

Boix detalla a Domínguez el primer encuentro con Joan Fuster, tras la primera exposición en la galería de muebles Martínez Medina: «Al lado de la Galería Martínez Medina vivía el ‘canonge’ Josep Espasa, y solía tener tertulia... Se dio la circunstancia que el día que inauguramos aquella primera exposición, habían ido a la tertulia Joan Fuster y Vicent Ventura, y cuando terminamos nos acercamos a mirar... Fue entonces cuando conozco a Fuster. Me preguntó: ‘I tu penses viure d’açò?’».

Boix ha vivido del arte, sí, al mismo tiempo que estaba en contacto con los mejores ilustrados de aquí, donde además de los mencionados se relacionó con Aguilera Cerní, Tomàs Llorens, Vicent Andrés Estellés, Raimon, Ricard Blasco, Doro Balaguer o Josep Lozano. Precisamente la exposición de Boix sobre los agermants originó ‘Crim de germania’, la novela de Lozano publicada en 1980 que marcó un punto de inflexión en la narrativa valenciana, un fenómeno editorial de la época.

La serie dedicada al Tirant lo Blanch (1978-1985) le abrió la puerta del mercado estadounidense, que le llevó a vivir tres años en Tribeca, el barrio de moda en Manhattan. «Pienso que no se le ha dado la importancia a esta peripecia vital del Boix -señala Domínguez-. No solo por lo que significa que un artista valenciano ilustrará textos en The New York Times, sino por la lucha de superación que representa».

«L’obra ben feta»

Manuel Boix es abuelo, con un nieto -Joan- de su hija Anna Boix, y el escritor asegura que ya ha alcanzado la «plenitud y sigue la vida un poco retirado, trabajando solo en encargos que le son gratos, con una cierta morosidad ante el paso de los días».

El artista montó su última exposición en 2014 en la sala Acadèmia de la Universitat de València con el título «La nau. El viatge del temps», donde Domínguez resalta que volvió a destacar su trabajo como escultor y pintor.

Después de sesenta años de actividad artística, Martí Domínguez asegura que «Manuel Boix se ha mostrado como uno de los artistas más completos, incisivos y comprometidos con nuestro tiempo. Si recuperamos la pregunta que se hizo Joan Fuster en los años setenta de qué es un Boix, la respuesta podría ser (y para decirlo orsianamente): ‘l’obra ben feta’».