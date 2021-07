Maria i Marcel, por los siglos de los siglos

Buah», soltaba alguien justo en el momento en el que Maria Arnal y las Tarta Relena, las dos cantantes que le acompañan en el coro, terminaban el «Cant de la Sibil.la». Ese «buah» rendido que se adelantaba por unas centésimas de segundo a la ovación del público, sintetizó el sobrecogimiento que invadía a los oyentes durante la actuación y la liberación que sucedía a cada tema interpretado. En esta canción en particular, Maria Arnal i Marcel Bagés han cogido un drama litúrgico medieval y lo han devuelto al paganismo con unas voces y unos sonidos electrónicos que atraviesan los siglos. Cantando así la venida del Apocalipsis en pleno siglo XXI, con las tres cantantes vestidas de blanco al borde del escenario, poniendo la estética en el mismo plano que lo instintivo y lo sobrenatural, el efecto no podía ser más anacrónico y demoledor. Pues eso, «buah».

Maria Arnal i Marcel Bagés llegaron a València el sábado para presentar en los Concerts de Vivers el magnífico ‘Clamor’, su segundo álbum. Les precedieron sobre el escenario Laura Esparza i Carlos Esteban, que impulsaron el folk cantado con sentimiento soulero de su disco ‘Mare natura’ con una electrónica la mar de sencilla y efectiva, de sentirse a gusto en el sitio. Harán bien si sus próximos trabajos van por esta línea. Pasado un cuarto de hora de las diez de la noche Maria, Marcel, David Soler (encargado también del aparataje electrónico y las guitarras) y las Tarta Relena salían al escenario y la emprendían con «Milagro», cantada con una voz que viene de muchos sitios y lo ocupa todo. El recibimiento del público no podía ser más entusiasta.

«El gran silencio» apuntó la preocupación del dúo catalán por reflejar en directo la importancia capital que tienen la voces en su segundo disco. Voces en plural, con personalidades propias y que hacen algo más que acompañar al prodigio vocal de Maria. Con esa actitud femenina y colectiva, con esa «voz de miles de años» como la presentaron, afrontaron el «Cant de la Sibil·la», litúrgica y pagana. Como «La gent», el siguiente tema, impulsada por zumbidos electrónicos casi amenazantes y con la cantante puesta de rodillas que se va levantando y alzando los brazos para reclamarle a la gente que se dé cuenta del poder que tiene. La gente tiene poder, sí, pero son malos tiempos y a quien se levantaba ayer para demostrar poder los vigilantes de seguridad le invitaban a que moderara el entusiasmo (algo que, en cambio, no ocurría si en vez de para corear te levantabas a pedirte una cerveza en la barra).

La lectura que Maria Arnal i Marcel Bagés hacen del «Ball de vetlatori» popularizado por Pep Botifarra no puede ser más estremecedora. Llega momento que hasta duele y todo. Ella la cantó en Vivers con los pies descalzos al borde de la tarima, como si se asomara a un abismo, mientras que Marcel y David Soler dejaban por unos minutos la electrónica para acompañar a la voz (aquí ya no me sale ningún adjetivo que le haga justicia a esa voz) con unas guitarras sutiles y acogedoras. Una preciosidad. No lo es menos esa «A la vida» de Ovidi que, como señaló Maria, tiene la capacidad de curar el alma y que el público también acogió con felicidad, coreándola y dándole el estatus de himno. La complicidad del público con «Canción total» (otro tema «valenciano», ya que la original es de Las Víctimas Civiles) también fue completa. Y al rato llegaba «Tú que vienes a rondarme», quizá la composición que más popularidad ha dado a Maria i Marcel. Ella, que había hablado poco durante el concierto y cuando lo había hecho había sido para demostrar sincero agradecimiento, aquí saltó y disfrutó y encorajó al público. «Esta es nuestra verbena», proclama la canción. Y lo es porque la canción popular como la entienden Maria y Marcel igual sirve para desfasar que para enamorar, luchar, temer al fin del mundo o, como es el caso, llegar a un orgasmo con el universo.

La «fiera de mí» que invoca esta canción incluida en ‘45 cerebros y un corazón’ da título a un tema de ‘Clamor’ que inició la recta final del concierto. Las tres voces sobre el escenario volvieron a unirse y abrazarse y a vestirse de barbaridad en «Meteorit ferit» y «Jaque», para transformar finalmente la verbena en discoteca milenaria con «Ventura», que canta a todo lo que no ves y es posible. Maria Arnal i Marcel Bagés demostraron el sábado que es posible atravesar en apenas hora y cuarto de concierto siglos y siglos de música y sentimientos universales sin apenas dar respiro a tanta emoción. Magnífico.