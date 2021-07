El IVAM repatria a Josep Renau

Renau también encargó a Picasso el cuadro para la Exposición Internacional de París en 1937 que originó el ‘Guernica’. Todo eso es conocido, pero el IVAM muestra en ‘Los exilios de Renau’ la desconocida obra del artista en México y en la desaparecida República Democrática de Alemania dentro de su contexto histórico. Dos etapas de su producción que duró 43 años.

Un fragmento del mural ‘La electrificación total de México acabará con la miseria del pueblo’ da la bienvenida. Uno de sus primeros trabajos en México en colaboración con David Alfaro Siqueiros, el muralista revolucionario mexicano que había conocido en València durante la guerra, con el que compartía militancia comunista.

La primera parte de la muestra recorre la colaboración entre Renau y Siqueiros, donde el muralismo y el diseño gráfico se unifican en su militancia política. El valenciano se une así al equipo internacional que confecciona el mural ‘Retrato de la Burguesía’ para el Sindicato Mexicano de Electricistas, junto con el propio Siqueiros, y Antonio Pujol y Luis Arenal, también mexicanos.

Un mural innovador que se ve por primera vez en el IVAM, y como explica el co-comisario Ramon Escrivà «utiliza una iconografía basada en la idea de la tecnología al servicio de la destrucción y la irrupción del fascismo en Europa, aliado con el gran capital».

Se exponen obras de Siqueiros -«consideradas monumento nacional y que han sido muy difíciles de conseguir», según Escrivà-, junto con los diferentes proyectos murales y comerciales que Renau realizó durante sus años en México, con la esencial colaboración de su mujer, la artista Manuela Ballester. La supervivencia de la familia de Renau, como la muchos artistas exiliados en México, dependía de los encargos de publicidad, editoriales y cinematográficos.

‘The American Way of Life’

La serie completa de fotomontajes de Renau ‘The American Way of Life’ se exhibe por primera vez en la galería 7 del IVAM en el segundo bloque de ‘Los exilios’. Una denuncia de las contradicciones del capitalismo estadounidense donde el artista expone sus críticas contra el racismo, el belicismo, la hostilidad urbana o la manipulación comercial de la mujer como objeto sexual. La pequeña sala de la Biblioteca complementa esta serie con la exposición documental ‘Renau y The American way of Life’.

El artista valenciano mantuvo una coincidencia temática con las obras del artista soviético Alexander Zhitomirsky en revistas de agitación antiamericana. Estamos en plena Guerra Fría.

Josep Renau llegó a Berlín Oriental en 1958. Su producción desde entonces y hasta su muerte en 1982 centra la tercera parte de la muestra, de la que se ha encargado el otro co-comisario Josep Salvador. Fue en Berlín donde Renau pudo realizar su obra «mural más ambiciosa, comprometida y monumental», sostiene Salvador.

El valenciano se implicó en la reconstrucción de las ciudades desbastadas tras la Segunda Guerra Mundial con el amparo del Partido Comunista, poniendo todos sus conocimientos artísticos al servicio de la nueva República Democrática Alemana.

Se volcó en aplaudir la figura del trabajador a las órdenes de la jerarquía comunista, con manifestaciones que reafirmaban la férrea disciplina frente al enemigo capitalista.

Su primer trabajo en la Alemania del Este fue una serie de películas gráficas para la televisión, que van desde el contexto de la Guerra Fría hasta el homenaje a los mineros andaluces. Se implicó en las aspiraciones utópicas del urbanismo comunista junto a arquitectos, ingenieros y artistas. La ciudad Halle-Neustadt para los trabajadores de la industria química fue un vivo ejemplo.

«Matria»

La directora del IVAM, Nuria Enguita, aclara que en la obra de Renau «hay un universalismo, un internacionalismo, que le viene de lo que es pensado tanto como de lo que es vivido». «Una comprensión -explica-, de la relación entre fascismo y capitalismo y un conocimiento de sus contradicciones, que es tanto pensamiento como experiencia directa».

La directora asocia las etapas mexicana y berlinesa con dos exilios en la frontera. «Dibujados sobre la misma confrontación del México que sufre la presión fronteriza del imperio de los Estados Unidos y el Berlín dividido de la Guerra Fría».

«Josep Renau inició una diáspora de 43 años. La mayor parte de su vida lejos de su ‘matria’ (como él decía). La condición de exiliado marca toda su obra», dice Enguita, sobre los períodos menos conocidos de la producción artística del valenciano que centran la exposición del IVAM que se puede ver hasta el 9 de enero de 2022.

‘los exilios de renau’. 1 Los bocetos de los murales de la etapa en la Alemania del Este presiden el tercer bloque de la exposición.

2 Representación de su obra más ambiciosa en la etapa berlinesa con el proyecto de la ciudad modélica comunista de Halle-Neustadt.

3 Portadas de Renau para la revista mexicana ‘Futuro’, en los primeros años de su exilio.

4 Carteles contra el franquismo de 1951. F