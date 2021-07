Hace año y medio que la vida cambió de los pies a la cabeza. La aparición del bicho sacudió los cimientos de una supuesta felicidad universal, una felicidad que tenía más agujeros que el coche de Bonnie y Clyde cuando lo ametrallaron los guardias del ranger Frank Hamer en un pueblecito del Estado de Luisiana. De repente, todo se ponía patas arriba. Las certezas se convirtieron en incertidumbres. Nadie sabía lo que estaba pasando. La imagen extraña de chinos y japoneses paseando como turistas por las ciudades con la mascarilla puesta volvía a nuestra memoria en la forma de una premonición asustadiza. La conspiración del microchip, gritaron enseguida unos descabezados como si fueran aquellos vendedores de crecepelos falsos por los pueblos del Far-West. Los cuatro jinetes del apocalipsis que nos había contado Blasco Ibáñez regresaban para amargarnos la vida. Y, conforme avanzaba la pandemia, amenazaban también con amargarnos las alegrías del verano.

A la terrible enfermedad y tanta muerte, unos intentaban -muchas veces con la torpeza que provoca el desconocimiento de las cosas- sacar adelante una miaja de esperanza y otros procuraban convertir la tristeza y el dolor infinito en rédito político. Nunca entendí cómo se puede traducir la muerte al lenguaje oportunista de una permanente campaña electoral. Pero así fue y así sigue siendo. Gracias a ese prodigio de inteligencia que es Isabel Díaz-Ayuso, la palabra libertad se ha pervertido hasta transformarla colectivamente en una vergüenza. Y sobre todo en un insulto cruelísimo a quienes fueron asesinados o sufrieron todo tipo de torturas por defenderla en las diversas etapas de la historia.

Cuando se acercaba el verano del año pasado, la cosa se puso complicada. Había que salvarlo como fuera. El turismo estaba por encima de las vidas. Y así se hizo. Personajes como Fernando Alonso, Rafa Nadal, Isabel Coixet, Pau Gasol, Ana Botín, Ferran Adrià y algunos otros salían en un anuncio de la tele para asegurarnos que España era un país seguro contra el covid-19. Para nada fue así. El desastre estaba por llegar. La nueva ola nos alcanzó de lleno. Llegamos a estar entre los países más castigados por la pandemia. «Spain for sure», decía también en inglés la campaña para salvar el turismo. No se salvó nada. Y las vidas aún menos. Aquellos personajes sonrientes de la tele y las instituciones públicas y privadas que patrocinaron el desgraciado anuncio nunca pidieron disculpas por su arriesgada invitación. Representan el poder. Y el poder no tiene por qué pedir perdón aunque se equivoque. Lo de siempre.

Poco a poco la virulencia del virus fue disminuyendo. Los remedios médicos. Las medidas gubernamentales centrales y autonómicas. El papel admirable del personal sanitario. También el de otros colectivos que señalaban el bien común como fuente de toda aspiración individual y colectiva. La responsabilidad ciudadana. La vacunación intensiva. Con todo eso por delante, este verano se anunciaba tranquilo. Las restricciones se fueron alisando. Pero siempre hay un pero: las reuniones de la gente más joven se han convertido en el Triángulo de las Bermudas. No todos los jóvenes se burlan de la enfermedad y de la muerte por culpa del pangolín, claro que no. Pero hay muchos que sí, que se ponen delante de la tele y gritan eufóricamente libertad como si la libertad fuera una mierda que se diluye en una caña de cerveza. Esa juventud que desprestigia a la otra, a la que sí que sabe defender su propia libertad en el marco más amplio de las libertades colectivas y los derechos humanos más insobornables. Escribía Gil de Biedma que la vida es algo que comprendemos tarde. Creo que a veces demasiado tarde. Y miren también otro poema del mismo Gil de Biedma titulado Juventud: «A qué vienes ahora / juventud, / encanto descarado de la vida?/ Qué te trae a la playa?». Es como si ese poema hubiera sido escrito -aunque por motivos bien distintos- ayer mismo por la tarde.

La canción del verano se ha acatarrado en las gargantas de esa nueva normalidad que se anunciaba a bombo y platillo para un turismo libre de covid. Esa nueva normalidad se llama ahora cuarta ola. A los de las fiestas de la «libertad» y sus familias defensoras (como si sus hijos fueran bebés que necesitan a papá y mamá para que los saquen de apuros) les da igual que el dolor siga instalado en nuestras vidas. Ha calado el discurso cínico, inmoral, de que la libertad la conseguiremos abriendo un bote de cerveza en medio de la madrugada, sobre la arena movediza de la playa: como en una respuesta vergonzosa a la pregunta del poeta. Hace año y medio la vida cambió de los pies a la cabeza. Y parece que ahí sigue. Como si lo más duro de la pandemia no nos hubiera enseñado nada. La pregunta del millón -y no sólo a los jóvenes-era si íbamos a salir mejores de esta desdicha. Que cada cual se apunte sin trampas la respuesta. Sin trampas, ¿vale? Sin trampas.