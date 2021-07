El cine de monstruos ruge en 2021

El cine fantástico y de terror siempre ha reflejado los miedos colectivos de cada época, de ‘La invasión de los ladrones de cuerpos’ (la guerra fría, la fobia anticomunista) a ‘La noche de los muertos vivientes’ (el racismo, Vietnam). Así que en tiempos de pandemia y confinamiento, más estricta o más ‘light’, esta proliferación de películas de monstruos puede ser algo más que una coincidencia. Cuando en 1931 la gente acudía al cine para ver ‘King Kong’, la idea era evadirse de la realidad, pero la película no dejaba de ser un reflejo deformado de los temores de su tiempo.

El regreso ahora de ese mismo rey Kong y de Godzilla, convertido en su némesis radiactiva, podría estar en una situación parecida. Vayamos a pasar un poco de miedo y un rato de agitación viendo a dos criaturas imposibles darse de tortazos para olvidar que la covid-19 y sus variantes siguen cometiendo estragos.

La idea de enfrentar a Godzilla con King Kong no es nueva. La combinación pertenece al denominado MonsterVerse, una de esas franquicias aglutinadoras que tanto gusta –y tan bien funciona– a los estudios cinematográficos estadounidenses. A un genio de las mezclas exitosas se le ocurrió que juntar a las dos criaturas más enormes e icónicas del cine fantástico podía dar más rédito que unir a Predator con Alien, por ejemplo. Tras dos películas que renovaban al mito japonés, ‘Godzilla’ (2014) y ‘Godzilla, rey de los monstruos’ (2019), y una centrada en la criatura creada por Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, ‘Kong: la isla calavera’ (2017), la batalla campal entre ambos se convirtió, en su estreno el pasado mes de marzo, en uno de los hitos de la cartelera pos-confinamiento.

Godzilla y King Kong son las criaturas más relevantes del cine de monstruo, pero no las únicas. En los próximos meses tendremos a nuestra disposición, vía cine o ‘streaming’, nuevas criaturas de tiempos remotos, o no tan lejanos. Algunas, pero, ya han sido estrenadas, caso de ‘Monster hunt’ (2020), adaptación a cargo de del director Paul W.S. Anderson y la actriz Milla Jovovich (‘Resident evil’), de la serie de videojuegos de rol para PlayStation 2 en la que monstruos inimaginables surgen del interior de mares de arena o se mueven, como en ‘Un lugar tranquilo’ y su secuela, atraídos solo por el sonido.

‘De amor y monstruos’ ha recalado ya en Netflix, y ‘La guerra del mañana’ está disponible desde el 2 de julio en Prime Video, para satisfacer paladares exigentes de la ciencia ficción con monstruos en la estela de un filme en su momento tan controvertido como ‘Starship trooper’ (1997), de Paul Verhoeven.

No todo es Hollywood en el universo de las ‘monster movies’: estrenada el pasado marzo, la película rusa ‘Sputnik’, de Egor Abramenko, recogía la idea de ‘Alien, el octavo pasajero’ sobre el parásito del espacio que crece en el interior del cuerpo humano y se convierte en una criatura viscosa y asesina. Y en el mundo de la animación, Walt Disney presentó ‘Raya y el último dragón’, en la que las relaciones entre humanos y dragones poco tiene que ver con ‘Juego de tronos’.

¿Qué nos espera en los próximos meses? En ‘The devil below’, de Brad Parker, unos jóvenes a los que les gusta explorar territorios desconocidos descubren una criatura durmiente en los montes Apalaches. El tema recuerda a aquellas añejas y encantadora series B producidas por Roger Corman en las que alpinistas, submarinistas, turistas o criminales en fuga se topaban con criaturas escondidas en grutas o fondos marinos, como ‘La bestia de la cueva maldita’ (1959) y ‘El monstruo del mar encantado’ (1961).

El pasado abril se estrenó en Estados Unidos ‘Ape vs. Monster’, que ya ha sido considerada un ‘mockbuster’ de ‘Godzilla vs. Kong’, es decir, una película más bien barata y hasta cierto punto cómica, por no decir ridícula, realizada de prisa y corriendo para rentabilizar el éxito de otra producción.