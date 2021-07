Drexler: talento, agallas y corazón

Pues oigan, por un pelo. Que casi nos quedamos sin concierto de Jorge Drexler porque resulta que la pianista que gira con él dio positivo en Covid-19 unas horas antes, se quedó en Barcelona y querían cancelar. Era la opción más razonable, sí. Pero también la más aburrida, la conformista, la cobarde. Así que le echaron un par de huevos. Y de ovarios, luego les cuento. Claro, él no lo dijo así, y habló de valentía, riesgo y amor al arte, porque es educado, otorrino, uruguayo y tiene un Goya, cinco Grammys y un Óscar. De salir a tocar con lo puesto, sin verificaciones previas. Pero yo, que soy un plumilla sin premios, reputación ni demasiados miramientos léxicos sí se lo puedo decir en román paladino. Dos cojones, dos. Y lo bien que les quedó. Que cuando hay talento y calidad, sobran los ensayos. Y la peña, flotando.

Aforo completo en toda regla, 1.800 personas en los Viveros que se hubieran llevado un disgusto morrocotudo si a Drexler no le da por buscar la solución: meter en la banda a los teloneros, Calequi y las Panteras, para sustituir a la pianista. Esto es, Javier Calequi a las guitarras y Laura y Luisa, dos cantantes con voces estupendas a hacer los coros y darle dinamismo al show. Así que, esa misma tarde de domingo, con todo montado, la improvisada troupe se puso a ensayar lo poco que pudieron, a modificar el repertorio, a ver qué canción necesita qué cosa, a ver cuál no les queda demasiado bien, te pongo este arreglo aquí, me pones este punteo allá, y las Panteras explicando que se saben esta de memoria y que la otra se la estudian en un periquete. De ahí la alusión a las glándulas sexuales femeninas un tanto chusca pero gráfica y certera que les hacía antes. El resultado de este cambalache fue un concierto único e irrepetible, anómalo, picante, sorprendente, imperfecto y maravilloso. Con una cercanía y una conexión con los asistentes adorable, emotiva e instantánea.

Haciendo de la necesidad virtud, Drexler y los suyos ofrecieron un recital de sonoridad atlántica y mestiza. De cantautor eminentemente pop con gotas de folk, tango, fado, jazz y giros latinos y tropicalistas. De canciones escritas en un exuberante castellano, elevado y conceptual, pero con hermoso y con pegada. Enamoraditos perdidos de él, los asistentes acogieron con calidez “Pongamos que hablo de Martínez” y “Polvo de estrellas”, colaborando en palmas y coros. Musitaron “Inoportuna” junto al elegante ídolo y menearon las caderas sobre sus asientos al ritmo caribeño de “Luna de Rasqui”. A las Panteras les quedó especialmente hermosa “Asilo” y “Las transeúntes”, con Calequi punteando recio una Telecaster, dando brillo y movimiento a la noche. Las emociones del respetable fluían tiernas y candorosas hacia el escenario, donde el trovador las recogía y las convertía en matices para “Movimiento” o “Sanar”, en la que se quedó sólo y a oscuras en el tablado.

Locuaz y distinguido, Drexler organizó el guirigay de silbidos del público para cuadrar “La trama y el desenlace” y presentó a Borja Barrueta, su batería, para que ejecutara su solo de mesa. Sí, de cuatro patas, bajita, de madera, no muy grande, auxiliar. El vasco dándole golpes, percutiendo rítmicamente con sabor a candombe para introducir la romántica “Me haces bien”, con los parroquianos copiando el seseo del charrúa, presos de algún tipo de idílico encantamiento.

Y es que Drexler tiene algo especial con València, como explicó al recordar su primer concierto en el Café Berlín, donde cobró 5.000 pesetas en 1989. El público corroboró este matrimonio con aplausos, silbidos y la intención de levantarse de la silla para bailar las maravillosas “Telefonía”, “Silencio” y “Salvapantallas”. Los músicos pusieron el precioso broche final a la velada con “Todo se transforma”, en la que Jorge nos instó a ser responsables, comedidos, cariñosos, protectores y respetuosos en un divertido soliloquio. Un sueño, la verdad ¡Y pensar que casi nos lo cancelan!