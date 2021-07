«Me impresiona el orgullo que siente España por su música»

España es el primer país que pisan The Jayhawks fuera de Estados Unidos tras la pandemia del coronavirus. Y lo hacen en una gira de nueve conciertos que les traerá a la Rambleta el 17 de julio para presentar ‘XOXO’, un disco que Gary Louris, el líder histórico de la banda, califica como «solo una colección de las mejores canciones que estábamos escribiendo en ese momento». Quizá la principal novedad del disco sea que en ‘XOXO’ sus compañeros Karen y Tim cantan intervienen casi en igualdad de condiciones que Gary. «Son cantantes y compositores talentosos -justifica Louris-. No tiene sentido ser una banda y no aprovechar ese talento».

¿De dónde viene el idilio de The Jayhawks con España?

Hemos girado por Estados Unidos desde 1985 y por gran parte de Europa desde principios de los 90. Pero no pudimos hacer una gira por España hasta el 2000. Siempre fue una pregunta que le hacíamos a los promotores y a nuestro sello discográfico «¿Por qué no hacemos una gira por España?». Pero fueron los fans españoles los que finalmente lo hicieron posible.

¿Por qué un estilo tan «americano» como el suyo tiene tanto calado aquí?

Lo primero que mi impresionó cuando vine aquí fue el orgullo que siente España por su propia música. Y conforme hemos ido girando más he ido aprendiendo sobre la amplia variedad de música regional y lo importante que es para la gente de cada región. ¿Quizás ese calado es porque la música de todo el mundo es más accesible ahora que nunca y que los idiomas cada vez son menos una barrera? Es una pregunta interesante.

Salir de gira internacional es un riesgo y vender discos es complicado. ¿Son los peores tiempos para el rock?

No somos grandes estrellas y tenemos que preocuparnos por los presupuestos y el dinero de la gira, pero nuestra relación con nuestros fans durante los últimos 35 años nos hace querer seguir haciéndolo. Además, nunca vendimos muchos discos, así que nada ha cambiado para nosotros en ese sentido.

¿Sigue significando la música para ustedes lo mismo que hace 35 años?

Mientras sigamos escribiendo buenas canciones, seguiremos haciendo discos y actuando. Al menos mientras seamos suficientemente jóvenes para subir a la camioneta.

¿Qué ha significado para usted no haber podido girar en todos estos meses?

No te das cuenta de lo importante que es la interacción entre la audiencia y el artista hasta que no hay ninguna durante un año y medio. Pero bueno, empiezas a pensar en cómo el tiempo sigue moviéndose incluso cuando el mundo se detiene.

Además de la pandemia, en Estados Unidos ha habido cambios de gobierno, asaltos al congreso, disturbios raciales. ¿Cómo ha vivido esto?

Vivo en Minneapolis y vi de primera mano el inicio de las protestas que se extendieron por todo el país. Ver las imágenes pero saber que esto estaba pasando a pocas manzanas de distancia de mi casa fue para mí muy emotivo. Pero también tengo la edad suficiente para recordar finales de los 60 y principios de los 70, la guerra de Vietnam, asesinatos políticos, etcétera. Así que soy consciente de que cuando los que están en el poder olviden por qué están allí, la gente exigirá un cambio.

¿Es optimista ante los nuevos tiempos?

Cautamente optimista.

¿Serán recordados por su buen puñado de bonitas canciones o por haber contribuido a la evolución de la música americana?

Es bueno escuchar de los fans y otros músicos que tuvimos algún tipo de impacto en ellos personalmente o en cómo se empezaron a hacer música. A estas alturas nos sentimos bastante cómodos con nuestro lugar en el mundo de la música y lo bien conocidos que somos.