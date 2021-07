Un lustro de silencio en el Palau

Un Palau de la Música sin música hasta finales de 2023 -como poco-, y sin programación hasta la temporada 2024/2025. Este es el horizonte que quedó dibujado ayer tras la presentación por parte de la concejala de Gestión de Recursos, Luisa Notario, del proyecto de reforma integral del auditorio cerrado desde que en junio de 2019 se desprendieron varias placas del techo de la sala Iturbi . La propia regidora estableció que las obras se adjudicarán previsiblemente a finales del primer semestre de 2022, que los trabajos durarán 18 meses y que el presupuesto rondará los 12,5 millones de euros.

De esta forma, y a no ser que el adjudicatario de la reforma adelante los plazos de ejecución, no será hasta octubre o noviembre de 2023 cuando la rehabilitación del Palau podría darse por finalizada. Eso en un escenario optimista en el que no existen retrasos en las obras, ni en los trámites, ni se presentan recursos como los que han alargado más de lo previsto el proceso para adjudicar la redacción del proyecto.

«El plazo de ejecución se calcula en 18 meses, pero esta previsión no contempla posibles cuestiones ajenas al procedimiento que pueden interferir (recursos, bajas anormales o enmiendas de documentos, entre otros) que alargarían el plazo», recordó Notario.

La concejalía de Gestión de Recursos descartó también una solución intermedia expresada hace unas semanas por la concejala de Cultura, y presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, quien apuntó la posibilidad de afrontar primero de todo las mejoras en las salas Rodrigo e Iturbi para que pudieran acoger conciertos mientras continuaba la rehabilitación de las otras áreas del edificio.

Fuentes del departamento que dirige Notario rechazaron «categóricamente» esta posibilidad ya que unas obras de esta envergadura «son totalmente incompatibles con cualquier otra actividad» en el Palau. La presidenta del Organismo Autónomo Municipal prefirió no hacer declaraciones a este respecto.

Incertidumbre y críticas

Así las cosas, entre el final de la temporada 2018-2019 -cuando el Palau de la Música cerró abruptamente sus puertas tras la caída de parte del techo de la sala Iturbi y detectarse filtraciones de agua que también habían provocado desprendimientos en la sala Rodrigo unos meses antes-, y el comienzo de la temporada 2024-2025 habrá pasado un lustro sin programación musical en el auditorio. Quizá puedan celebrarse antes algunos conciertos, pero dependerá de la rapidez de los constructores y de que ningún recurso o trámite administrativo paralice y retrase el proceso.

En definitiva, mucha incertidumbre para los abonados del Palau y para los músicos de la Orquestra de València, obligados a vagar por otros auditorios de la ciudad con la desafección entre unos y otros que esta situación provoca.

El gobierno municipal que preside Joan Ribó no considera que este cierre prolongado del Palau pueda achacarse a su gestión. La concejalía de Recursos defendía ayer que si en época del PP se hubiese llevado a cabo un mantenimiento correcto de las instalaciones inauguradas en 1988 las filtraciones y desprendimientos sucedidos y detectados en 2018 y 2019 no hubiesen ocurrido.

Las mismas fuentes recordaban que los recursos presentados por el Colegio Oficial de arquitectos de la Comunitat Valenciana y por la UTE Paredes Pedrosa fueron desestimados por los tribunales pero provocaron un retraso de ocho meses en la presentación del proyecto. Y que la paralización de la administración durante los primeros meses de la pandemia tampoco contribuyó a acelerar el proceso.

La concejala del PP, Luisa Climent, recordó, por contra, que el Palau de la Música «es la institución musical por excelencia de la ciudad de València y no podemos permitirnos que permanezca cerrado durante mucho más tiempo , porque es catastrófico para la cultura de la ciudad». Para Climent la reapertura «debería haber sido prioritaria porque está en juego el prestigio de un recinto cultural de primerísimo nivel en Europa».

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha culpado directamente al alcalde Joan Ribó esté cerrado «durante cinco años, hasta la temporada 2024-2025». «Desde el principio hemos visto improvisación en el proceso de adjudicación de la redacción del proyecto -indicó Giner-. Hace casi dos años que empezó todo y si bien es cierto que ha habido dos recursos, lo cierto es que las demás dependencias del Palau, como las salas anexas a las salas Iturbi y Rodrigo están sin utilizar, y también la zona del hall».

En la presentación ayer del proyecto, la concejala Luisa Notario resaltó que la próxima rehabilitación del Palau es «la mayor intervención de toda su historia», ay que abarcará la rehabilitación completa de la fachada del edificio, mejoras estructurales en las dos salas afectadas por desprendimientos en 2018 y 2019, la reparación de las humedades de la sala de exposiciones y la mejora la acústica y de la eficiencia energética del auditorio. El proyecto actúa sobre distintos ejes: la cúpula de vidrio, la fachada exterior, la climatización, los reflectores acústicos, las butacas y las filtraciones de agua de la sala de exposiciones.

«Marcha fúnebre» de la Banda contra el Palau

Los músicos de la Banda Municipal de València interpretaron ayer al mediodía una «marcha funebre» a las puertas del ayuntamiento para protestar por la decisión del gobierno municipalde traspasar su gestión al Palau de la Música. Los miembros de la banda son funcionarios adscritos al ayuntamiento y temen que esta situación se modifique al pasar a depender del auditorio. La OAM asegura, por contra, que el estatus de los músicos seguirá siendo el mismo.