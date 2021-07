LOS ESPECTÁCULOS DE LA TERNURA

València es una ciudad donde hay otra ciudad, pero sumergida, donde habita un mundo de personas discretas que no dejan de hacer una cultura que proporcione la densidad y variedad de sentidos a la realidad. En esa línea también hay espectáculos sumergidos, o al menos orillados por la publicidad o por la red de redes que devora sus contenidos. Pero hoy tengo dos ejemplos que se pueden disfrutar si se tiene la suerte de localizar, y que quisiera no informar, sino compartir

Una llamada del bailarín Paco Bodí, junto a Entrelazados Danza me llevó hasta una sala pequeña, casi diminuta, pero capaz de albergar lo interesante. Se trataba de una muestra de danza de lo que llamamos, con mentalidad colonizadora, artes inclusivas, como si así le diéramos carta de identidad a lo diverso o le reconociéramos su legalización, que es otra manera de paternalismo, porque no se trata de autorizar la diversidad, sino de reconocer que la diversidad es nuestra condición, no un derecho que se concede, sino la única manera de entender lo del ser humano, aunque frecuentemente se tenga que conseguir mediante la lucha y la conquista. Aunque con demasiada frecuencia últimamente cueste la vida.

En aquella sala alternativa de València bailaban un grupo de discapacitados. Uso conscientemente esa denominación, porque aquellos jóvenes mostraron una belleza para la que estaban más capacitados que los bailarines supuestamente capacitados. Se trataba de belleza admirable, no de compasión ni de comprensión generosa. Lo que allí se estaba poniendo en escena era una belleza que le era propia a aquellos bailarines, no pidiendo ser incluidos, sino mostrando nuevos y propios gestos de ritmo y corporalidad que amplían el horizonte de lo bello. Una gestualidad para la que los bailarines profesionales, por muy buenos que sean, aunque los imitaran bien, siempre sería imitación. Bellezas compatibles, pero diferentes.

La sala estaba repleta de familiares grabando el acontecimiento. Nunca me ha molestado menos, a diferencia de otros espectáculos, el brillo de las cámaras y los móviles. Entiendo que los padres dependientes del cuidado de sus hijos filmaban hechos, hasta entonces impensables. Pero yo, libre de la implicación emocional y de parentesco, estaba maravillado ante el estallido de unos cuerpos que exploraban el otro lado de la Luna, no este lado de la supuesta normalidad o peor, normalizada. No llamaban a la puerta de los capacitados, bailaban su propio ritmo, imposible para tantos que, como yo, negociamos con el éxito usando toda clase de oportunismo, a ser posible ejerciendo un cargo de gestión cultural.

Al otro acontecimiento me trajo una conmemoración. La mayoría de los asistentes estábamos ante la presencia o los nombres de protagonistas de avanzada edad. Soy consciente del eufemismo. Tendría que llamarles héroes que esgrimen su orgullo mezclando la ternura de sus memorias y la firmeza de sus bastones. Aquí me convocó Cristina Escrivá, la que aviva el Instituto Obrero, aquel proyecto educativo truncado por las fuerzas de la Victoria, pero que exhibe hoy una energía consistente en su coherencia. Esa que nos desafía: si pudo ser posible, tendría que ser posible hoy.

Si tuviera que vincular ambos acontecimientos, diría que ambos muestran la fuerza de la ternura, una manera de actuar y vivir dotada de futuro en el siglo XXI: ni la bola del planeta ni sus habitantes tienen porvenir si, junto a otros combates, no interviene la ternura, una fuerza dotada del músculo y de la insistencia que no se rinde.

Por cierto, y aprovecho dando homenaje: ahora hace 20 años que murió Gila.