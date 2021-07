Loquillo, subversivo por singular

Como el protagonista de una novela de Arturo Pérez Reverte, el Loco se ciñe a códigos de comportamiento de otras épocas, refugiándose en valores como el honor, la lealtad, la justicia y la sinceridad; palabras vacías, cuando no dañinas o peligrosas en nuestro mundo actual. Lo explica en la canción que abre su último elepé, un homenaje a la literatura de aventuras en el que aparecen filibusteros, samuráis, vikingos o caballeros en busca del Grial. Cofradías legendarias, de apariencia tan fiera y sólida como la del cantante del Clot, que recaló el sábado en el Ciutat de València. El barcelonés presentó un show dominado por la electricidad, la profesionalidad y la soberbia presencia de un personaje único e incómodo, que suele levantar ampollas. Yo no soy biógrafo, politólogo ni sociólogo. Yo cuento lo que veo, y lo que vi me fascinó. Con Loquillo me sucede siempre, porque es puro rock and roll. Y yo creo en el rock and roll.