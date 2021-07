Con sus mil metros de altitud y apenas 2416 vecinos, Morella está oficialmente reconocido desde 2013 como «uno de los pueblos más bonitos de España». Y del mundo, puede decir el viajero no sin razón, fascinado ¡y agotado! ante sus empinadas cuestas -que no calles-, monumentos de acústicas ideales, horizontes montañosos, y cercanía de sus moradores. El acento tiznado de catalán y maño, delata el orgullo de los morellanos por su condición de castellonenses próximos -no solo geográficamente- a Aragón y Catalunya. No extraña que el talante dialogante, templado y transcomarcal del exalcalde Ximo Puig tenga mucho que ver con su condición de morellano.