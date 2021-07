"Vivimos obsesionados con la idea del Apocalipsis y ahora con más razón"

La última vez que tocó en València fue en 2018.

Sí, en La Rambleta con la orquesta The String Theory.

Su familia estuvo viviendo en València.

Un año. Yo no fui porque tenía a todos mis amigos en Gotemburgo (Suecia) y no quería irme tan lejos. Tenía 19 años. Se fueron mis padres y mi hermano.

Después de València vendrán conciertos en Alemania, Francia o Estados Unidos. Estará ocupado durante gran parte de 2021. ¿Preparado para volver a la carretera?

Tengo ganas de probar las canciones nuevas sobre el escenario. Ahora será la primera vez que inicie una gira con covid-19. Eso implica estar atento a las restricciones de cada país. En dos semanas me ponen la próxima vacuna. Pero por ahora tengo que hacerme PCRs. En concreto, tengo que hacerme una para salir del país, otra para tocar, y otra para entrar en Suecia.

Su cuarto álbum de estudio, «Local Valley», saldrá a la venta en septiembre. Canta por primera vez en español, pero también en sueco, el idioma que más utiliza. ¿Cómo es compaginar estos dos idiomas con el inglés?

Con mi mujer, mis hijas y mis amigos hablo en sueco. Pero con mis padres y mis hermanos hablo en español. Pero los libros que leo son en inglés, es por ello que me acostumbré a escribir en este idioma. Me acomodé. En mis anteriores discos me dispuse a escribir algún tema en español, pero no me salía. Parecía muy artificial. Y ahora ha sido el momento.

También incluye dos canciones en sueco y otro tema de su grupo Junip.

He tocado «The Line of Fire» muchas veces en mis directos en solitario. Aunque considero que son dos proyectos diferentes, yo soy José González, pero también soy Junip.

«Local Valley» va a romper una temporada de relativo silencio en solitario. ¿Qué es lo que le ha animado por fin a entrar al estudio de grabación?

Quería centrarme en el nuevo disco hace tiempo, pero no encontraba el momento. Hice una gira muy grande con The String Theory y fui padre por segunda vez. He ido lento, como siempre (ríe).

Su música habla de la naturaleza, del ser humano y de su manera de relacionarse con el entorno. ¿Cree que ahora estamos más abiertos a la introspección que nunca?

Sí, sobre todo por el encierro que hemos pasado. Estamos más abiertos a que las cosas nos sorprendan. Estoy seguro que no soy el único que en el último año ha pensado en temas globales. Si la naturaleza incluye el virus, nos podemos dar cuenta de que tenemos que cambiar nuestra manera de relacionarnos con lo que nos rodea. Es normal que ahora pensemos que el mundo se va a ir a la mierda. Hemos consumido muchas noticias a causa del coronavirus. Pero también hay cosas que están yendo a mejor, como la mortalidad infantil o la eficiencia energética de las ciudades. Lo consulto en el portal «Our World in Data».

¿Las canciones de «Local Valley» están tocadas por la pandemia?

Sí. Cuando el virus llegó yo tenía gran parte de las canciones hechas, a excepción de dos de ellas, «Tjomme» y «Visions». Esta última habla de la incertidumbre y la otra de un posible Apocalipsis. Es curioso como todas las religiones tienen un apartado para contarnos cómo será el fin del mundo. Parece que hayamos vivido siempre obsesionados con esta idea del Apocalipsis, ahora más y con razón, claro (ríe).

¿Qué música escucha José González?

Me gusta escuchar libros y tengo listas sobre el estado de ánimo, una tiene el objetivo de hacerme bailar y otra el de relajarme (ríe). Ahora mismo, no tengo tiempo para escuchar el disco de la manera en que los artistas lo han pensado. Las canciones que más escucho es «Only You Know» de Dion y «One Down» de Kenny Knight. Cuando hago running me gusta ponerme música africana.