"Cualquier historia puede contarse a través del circo"

Los locos años 20 llegan en clave de circo a Sagunt Escena. La compañía valenciana La Troupe Malabó será la encargada de inaugurar mañana la XXXVIII edición del festival de artes escénicas del verano con el espectáculo «Els bojos 20!».

Relacionadas Consulta la programación del Sagunt a Escena 2021

Allí, en el Teatro Romano, trabaja la compañía de circo casi sin descanso desde el domingo. Desde primera hora de la mañana hasta la noche. Sus integrantes solo frenan el ritmo para reponer fuerzas y en las horas en las que el calor aprieta más de la cuenta. Todo debe estar a punto y perfecto para mañana cuando las luces se enciendan, el público enmudezca y el espectáculo comience.

Según avanza a Levante-EMV Marisa Ibáñez, directora artística del espectáculo y codirectora de la compañía junto a Sergio Chaves, el espectáculo pone en conexión los años 20 actuales con los del siglo pasado a través de un elemento común: la cultura como bien de primera necesidad. «Hay un paralelismo entre ambos siglos, todo se repite cíclicamente», sostiene la creadora.

En «Els bojos 20!», con autoría y dirección de escena de Jordi Purtí, La Troupe Malabó aborda cómo «después de la crisis de la primera guerra mundial y la gran pandemia de la gripe española, 1920 fue una época de locura y diversión, de avances sociales, económicos, culturales y tecnológicos». Con ello reflexionan sobre el presente, con una «gran crisis por la pandemia del coronavirus, a todos los niveles, sumiendo a la sociedad en un gran pesimismo y desesperación».

Con todo, animan a «abandonar la confusión y la desesperanza para vivir años de ilusión y frenesí». ¿Cómo? A través de lo que mejor se les da: el circo. «Cualquier historia puede contarse desde el circo», reivindica Ibáñez, quien matiza que el «lenguaje del circo es como cualquier otro arte».

La codirectora de La Troupe Malabó, compañía de la localidad de Betxí, no quiere desvelar mucho sobre lo que se verá sobre el escenario del Teatro Romano para no destripar las sorpresas. Sí avanza que el plato fuerte serán los números aéreos o trapecios no exentos de riesgo. La emoción irá in crescendo. También señala el protagonismo de la música en vivo y el videomapping en la puesta en escena. Pero, sobre todo, «habrá mucho circo», evidentemente. Las escenas contarán el proceso histórico, a través de la variedad de números, en los que no faltarán referencias a la actual pandemia.

El nuevo circo

Ibáñez aplaude la decisión de Sagunt a Escena de inaugurar su edición con un espectáculo de circo. «El circo va superándose para que tenga el mismo peso que cualquier otra categoría artística como el teatro, la música o la danza. Tenemos profesionales fantásticos tanto en la Comunitat Valenciana como en todo el Estado español. El circo de hoy ya es otra cosa; la gente está muy preparada y formada en otras disciplinas, como teatro o música. El circo de hoy ya no responde al concepto antiguo. Es mucho más y tiene todo el derecho a tener un lugar igual que el resto de artes escénicas», reclama.

Con más de 20 años de experiencia, La Troupe Malabó ha creado tanto espectáculos de calle como para teatros. Para Ibáñez cada uno tiene su encanto. «La sala te da una tranquilidad y silencio diferente. Hay una tensión del público más precisa y en la calle tienes una relación más directa y sientes la cercanía de mirar a los ojos al público. Cada lugar tiene su magia. A mí me encantan las dos porque son muy distintas», explica.

En el espectáculo, que también se podrá volver a ver el jueves en el Teatro Romano y que está pensado para todos los públicos, participan cerca de una veintena de personas entre artistas de circo y músicos. Todos ellos darán cuerpo a este espectáculo, que es su encargo del Institut Valencià de Cultura (IVC) al sector de la danza con la mediación de la Associació de Professionals del Circ de la Comunitat Valenciana.

Próximas citas en el Teatro Romano de Sagunt

7 de agosto. «Carta», de Mónica Calle

12 de agosto. Concierto del pianista James Rhodes

14 y 15 de agosto. «La casa de los espíritus», de Carme Portaceli con Carmen Conesa

18 de agosto. Espectáculo de Eduardo Guerrero, con las artistas invitadas Pasión Vega y María Terremoto

21 de agosto. La Veronal, con coreografía de Marcos Morau

26 de agosto. «Edipo», coproducción del Teatro Español, el Festival de Mérida y Pentación

28 de agosto. «Clitemnestra, la casa dels noms», con dirección y adaptación del director de cine Agustí Villaronga