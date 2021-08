La diseñadora valenciana Anaïs Vauxcelles ha denunciado a través de las redes a la influencer italiana Izabel Ottoni por el plagio de uno de sus diseños. En concreto, un vestido a rayas de colores con apertura por delante.

"Una influencer de moda ha robado un diseño de nuestro icónico 'Rainbow dress' para su propia marca. Esto tiene que parar. Como diseñadora emergente, trabajo mucho para tener una voz en la industria de la mdoa y la gente copia todo el tiempo mis diseños. Esto no es justo. No me importa si es un magnate o otra pequeña marca. Si tu creas una marca es porque adoras el diseño de moda, porque quiere expresarte y crear nuevas cosas para la gente que quieres. Si tu solo robas el trabajo de otras personas, ¿qué sentido tiene crear tu propia marca?", ha denunciado la valenciana a través de las redes sociales.

Anaïs ha compartido a través de Instagram un vídeo en el que aparece el vestido en uno de sus desfiles y otro vídeo en el que aparece la influencer posando con el diseño que supuestamente ha inventado ella.

Vauxcelles es la responsable de 404 Studio, una marca de ropa confeccionada desde València. Sus diseños le sirvieron para ser una de las finalistas de la Mercedes Benz Fashion Week Talent.

Lady Gaga o Dua Lipa son algunas de las famosas que se han visto atraídas por los diseños de la valenciana.