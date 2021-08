Cines a medio gas en España en el segundo verano pandémico

‘Jungle cruise’, en la misma modalidad -estreno en cines y Disney + el pasado 30 de julio- se ha situado como la segunda película más vista en el primer fin de semana de exhibición en España, pero tiene de momento un 40% menos de ganancias que ‘Tiempo’, película estrenada el mismo día, pero solo en salas cinematográficas. El filme de M. Night Shyamalan, proyectado en 445 pantallas en toda España, recaudó en su primer fin de semana 1.064.000 euros. La situación es clara: un estreno simultáneo en cines y ‘streaming’ resta un número considerable de espectadores a las salas.

Las expectativas

Parece, en todo caso, que la situación revierte un poco y ‘Tiempo’ es un buen ejemplo de recuperación con un modelo de película que no es ni ‘blockbuster’ ni independiente, más bien una gran producción de autor. Este viernes se estrena ‘El escuadrón suicida’, otro título apetecible para grandes audiencias. En España, solo en cines, porque aquí aún no funciona el servicio de HBO Max. En Estados Unidos, la película de James Gunn se verá indistintamente en salas y 'online' con cargo adicional para suscriptores, y los números no serán tan buenos. Títulos como ‘Fast&Furious 9’, con ocho millones de recaudación, no han respondido mal, aunque lejos de las expectativas.

Preguntado por la situación actual, Borja de Benito, responsable de Comunicación de la Federación de cines de España, asegura que "se están cumpliendo nuestras expectativas y la asistencia a los cines se está incrementando de forma notable respecto a los meses anteriores. Confiamos que durante este agosto siga la tendencia al alza empujada por los grandes estrenos que llegarán a cartelera las próximas semanas".

En una línea similar se expresa Samuel Bolaños, director de Comercialización de Cine Yelmo. "Estamos muy agradecidos con todos nuestros clientes por habernos apoyado desde el principio, ayudándonos a recuperar poco a poco los niveles de asistencia prepandemia que nos permiten las restricciones". Añade que, "aunque todavía nos queda camino por recorrer, esperamos volver pronto a la normalidad. Han sido sin duda tiempos complicados para las salas de cine, pero estrenos como ‘Fast&Furious 9’, ‘Viuda negra’, ‘A todo tren’, ‘Operación Camarón’ o ‘Cruella’, entre otros, han supuesto un gran impulso para el sector". 'A todo tren', la comedia de Santiago Segura estrenada el 8 de julio, ha llegado este viernes al millón de espectadores.

Cine independiente y de autor

La situación generada por el covid-19 y el confinamiento ha tenido una incidencia algo más asumible en el circuito de salas dedicado al cine independiente y de autor. Y en verano, los números siempre son más flojos. Octavio Plaza, director de programación de las salas Renoir, comenta que, "a nivel comercial, los estrenos potentes nos afectan menos porque no son tanto los nuestros. El cine de producción independiente más fuerte llegará a partir de finales de agosto, ‘Annette’, ‘Titane’, Almodóvar... Ahora los veranos son más flojos, un poco más con la pandemia, pero tenemos grandes esperanzas a finales de agosto y el mes de septiembre, con el cine independiente y el español que competirá en los Goya, aunque filmes ya estrenados como ‘Tiempo’ son también para nuestro público".

Para Eduardo Escudero, en representación de los cines Verdi, "nuestras salas han notado menos la bajada respecto al conjunto general de las cifras del Estado. En plena pandemia, son de los cines que menos han caído debido a su ubicación peatonal, un público fiel... Los ‘blockbuster’ en los Verdi han impactado menos en la taquilla desde siempre, así que su ausencia nos ha afectado menos, pero hay otros cines nuestros en Madrid que han sufrido un impacto más fuerte". Escudero apunta que "hay meses que hemos estado un 50 o 40% por debajo de la prepandemia, cuando en general era de un 15%. Los fines de semana antes del covid podíamos recaudar 8 millones de euros. Estos últimos fines de semana han sido algo más de 3 millones".

Las asimetrías autonómicas

Buena parte de los cines en Catalunya -hay cadenas, como Balañá, que aún mantiene cerradas varias de sus salas barcelonesas, como el Gran Sarrià Multicines- llevan 13 meses abiertos desde el final del confinamiento. En Francia, por ejemplo, solo lo están desde hace tres meses. El esfuerzo choca con las asimetrías autonómicas "que nos vuelven locos", exclama Escudero. En Tenerife, por ejemplo, piden un pasaporte covid para entrar en el cine. En el País Vasco se ha reducido el aforo al 35%. En Barcelona, es del 70% y, en Madrid, del 75%.