El festival Mar de Sons de Benicàssim (Castellón) recibe este sábado 7 a Ana Torroja como "la gran dama del pop español" en una actuación en la que combina éxitos de su etapa como voz de Mecano con los de su carrera en solitario.

Este concierto se enmarca en su gira 'Volver', con la que la artista celebra por todo lo alto durante el verano su regreso a los escenarios, que incluye disco nuevo bajo el brazo.

Se trata de un álbum que lleva por título 'Mil razones' y para el que ha contado con la colaboración de algunos de los mejores dj's españoles, como Pional, El Guincho, Alizz, Ática, Henry, Saiz y Maxthor, además de destacadas artistas como Alaska o Rosalía.

El público del Mar de Sons tiene una "oportunidad única" de disfrutar tanto de algunos de estos temas como de los grandes éxitos que a lo largo de su dilatada carrera han convertido a Ana Torroja en una de las artistas más sólidas, relevantes y destacadas de la música española, resalta la promotora Music is the Answer (MITA).

Un repertorio en el que no faltan temas que, tanto correspondientes a su etapa con los hermanos Cano como a su carrera como solista, se han convertido en auténticos himnos, como 'Ay, qué pesado', 'Me colé en una fiesta', 'Hijo de la Luna', 'Mujer contra mujer' o 'Hoy no me puedo levantar', así como 'A contratiempo', 'Ya no te quiero' o 'Duele el Amor', entre otros muchos.

Sin duda, un concierto que promete no defraudar y sobre todo emocionar tanto a los fans de la artista como a los del exitoso grupo Mecano, con el que Ana Torroja debutó musicalmente en 1981 y con el que grabó seis álbumes de estudio hasta que, tras la disolución, debutó como solista en 1997 con 'Puntos cardinales'. Por todo ello, la actuación es uno de los platos fuertes del festival.

Mar de Sons arrancó este miércoles sus conciertos con "seguridad máxima" y medidas como el reparto de mascarillas de forma gratuita entre los asistentes, puesto que su uso es obligatorio en todo el recinto. El público está repartido para garantizar, tanto en platea como en gradas, el cumplimiento de la distancia mínima de 1,5 metros, con los espectadores sentados y asientos preasignados.

De hecho, para la entrada y salida, los asistentes están establecidos establecido en zonas diferenciadas y señalizadas en el suelo. Y no está permitido fumar en todo el recinto, por donde se han habilitado puntos de higienización de manos. Un equipo de limpieza se encarga de desinfectar tanto el espacio como los aseos al inicio y a la finalización de cada concierto.

Consumiciones con QR

Para la consumición de comida y bebida se ha puesto en marcha un innovador sistema por el que cada persona encuentra en su asiento un código QR que debe escanear y, tras seleccionar y pagar con tarjeta su pedido, lo recibe sin tener que levantarse. Por motivos de seguridad, no está permitido acceder con este tipo de consumibles al recinto de conciertos.

En cada asiento, la organización también deposita una bolsa debidamente identificada para depositar los residuos, que se reciclan tras cada jornada de conciertos, bajo la filosofía de un festival comprometido con el entorno.

Mar de Sons, con el patrocinio de Estrella Damm, continúa hasta mediados de mes con las actuaciones de Pica Pica (8 de agosto), Alba Reche, Agoney, Nia Correia, Hugo Cobo y Noelia Franco (11 de agosto), Omar Montes y Ana Mena (12 de agosto), Estopa (13 de agosto), Beret (14 de agosto) y Antonio Orozco (15 de agosto).