Almodóvar y la nariz cubista de Cercas

El documental de Laura Grande sobre Mariscal lleva el apellido de ‘La alegría de vivir’, un film de 70 minutos que ha contado con el patrocinio de la World Design y la colaboración del Ayuntamiento de València. Mariscal, el diseñador valenciano más universal, cuenta con el reconocimiento de los cineastas Pedro Almodóvar y Fernando Trueba, así como la del pintor Miquel Barceló, también la de los reconocidos autores de cómic Nazario Luque y Art Spiegelman, así como la de la diseñadora y editora de ‘The New Yorker’ Françoise Mouly. Una trayectoria cosmopolita donde queda reflejado lo que dice ante las cámaras de Estrela Audiovisual: «Le hice un retrato a Javier Cercas para ‘The New Yorker’. Le puse la nariz cubista y la revista se la arregló. ‘Ni-ha-blar’, les dije. Publicaron otro, una mierda. Me lo querían pagar. Les dije que no. Voy a reglarle a Javier el que hice».