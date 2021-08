Las actrices Rebeca Valls y Silvia Valero abrirán la temporada de Rambleta con «Una vez, una casa», la nueva obra del dramaturgo valenciano Víctor Sánchez. Se trata de «un extraño cuento de terror» con producción de Rambleta y Wichita Co, compañía de Sánchez, con la que ya ha llevado a escena obras como «A España no la va a conocer ni la madre que la parió» o la exitosa «Nosotros no nos mataremos con pistolas». Con esta última pieza, Víctor Sánchez ganó el Premio Max a la autoría revelación en 2016.

«La obra trata sobre dos amigas que se encuentran después de mucho tiempo en la casa de una de ellas. La vivienda se encuentra en mitad del país, apartada de todo y rodeada de árboles. Las dos se conocieron en un taller de literatura, ya que de jóvenes querían ser escritoras. 20 años después se reencuentran en esta casa. En la obra se van desvelando secretos en un presente complicado para España», explica Víctor Sánchez a Levante-EMV.

Según el dramaturgo, la pieza fue gestada cuando participó en el Torneo de Dramaturgia del Teatro Español de Madrid, organizado por esta misma sala y la productora La Zona. «El torneo fue la excusa. Tenía muchas ganas de escribir este texto», asegura el autor, ya que es el que más carga literaria tiene de toda su bibliografía. «Es un extraño cuento de terror surcado por la literatura».

De hecho, el texto cuenta con influencias de varios autores como J. D. Salinger, sobre todo de sus cuentos. Pero también de Roberto Bolaño, E. T. A. Hoffmann, Antón Chéjov o Silvina Ocampo.

«Es la obra que más habla de la escritura. Los autores que he admirado, los que se han dedicado a escribir cuentos, como Ricardo Piglia, Richard Yates o Raymond Carver, están presentes en la pieza. Ellos cuentan con muchos escritos sobre la teoría del relato, la teoría de la literatura. A través de ellos aprendí que los cuentos suelen contar dos historias, una muy evidente y otra que no lo es. Me apetecía mucho escribir sobre eso, mezclando una anécdota real con estos ecos literarios», añade.

Como es natural en los textos de Víctor Sánchez, el contexto político y social español siempre se entremezcla con historias individuales, como ya hizo en «Nosotros no nos mataremos con pistolas». También el espacio cobra especialmente importancia en sus obras, como ya demostró en «Cuzco». Ahora, ha elegido una casa como escenario, pero esta vez, con la mirada puesta en los cuentos.

«La idea de ‘Una vez, una casa’ surgió después de leer un texto de Salinger que trata precisamente sobre dos amigas que se reencuentran y lo mezclé con una historia que me contaron durante un viaje a Chile, sobre la autora Mariana Calleja. La historia me pareció tan terrible que quise incluir las dos ideas en escena. La historia de Calleja demuestra cómo la literatura y el terror de estado pueden darse la mano. La obra parte de una escena conversacional y camina hacia un cuento de terror casi gótico», explica.

El elenco estará formado por Silvia Valero, Rebeca Valls y Paula Puchalt, y se representará en Rambleta el 24, 25 y 26 de septiembre.

La nueva temporada

«Los asquerosos», protagonizada por Secun de la Rosa y Miguel Rellán, será la segunda propuesta escéncia del escenario de Rambleta el 23 y 24 de octubre. Antes llegará «Miedo 2.0», el espectáculo de Albert Pla, el 1 y 2 de octubre.

Los platos fuertes de la temporada en Sant Marcel·lí, como acostumbra en los últimos años, serán la música y el humor. Miguel Maldonado y Facu Díaz (10 al 12 de septiembre), Pablo Ibarburu (17 y 18 de septiembre), Valeria Ros (3 de octubre), Ines Hernand y y Galder Varas (16 y 17 de octubre), Eva Soriano (30 de octubre) o Jandro (31 de octubre) serán algunos de los humoristas que visitarán Rambleta.

En el apartado musical, destacan Tulsa (7 de octubre), Buika (9 de septiembre), Pau Vallvé (13 de octubre), Kings of Convenience (19 de octubre), Ángel Stanich (28 de octubre), Maika Makovski (29 de octubre), Damien Jurado (11 de noviembre), Toundra (26 de noviembre), Joan Dausà (3 de diciembre) o Míriam Rodríguez (9 de diciembre).

