Salzburgo, in sécula seculórum

Elektra, obra maestra de Strauss, ha sido el espectáculo operístico más interesante y logrado de la actual edición del Festival de Salzburgo. La conjunción del talento dramático de Krzysztof Warlikowski (1962) y musical de Franz Welser-Möst (1960) ha conformado la base y la crema de esta impactante y singular nueva producción. Warlikowski ha hecho de la necesidad virtud, y se ha apoyado en su saber hacer y una imaginación dramática que no parece tener fondo, para convertir el espacio difícil de la Felsenreitschule -no solo por su inmensidad, sino sobre todo por su pétrea desnudez; también por no brindar las posibilidades de una caja de teatro con todos sus avíos- en el lugar ideal para desplegar una acción dramática novedosa, escueta y cargada de detalles. Algunos de tintes claramente surrealistas, incluso buñuelianos y hasta dalinianos. De hecho, la proyección final, sobre la piedra del fondo del inmenso escenario, de la sangre y las moscas, parece extraída de una película de Buñuel. O quizá de un cuadro de su amigo Dalí. O de los dos, de El perro andaluz.