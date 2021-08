«‘Migrare’ es la lucha por la dignidad de quien llega a un país nuevo»

Así define la obra el fundador y director de la compañía, Joan Santacreu, quien asegura que «Migrare» aborda un tema universal y actual como la migración. Pero si hay que sintetizar en uno solo, dice, «podría ser la lucha por la dignidad que se merecen las personas que llegan a un nuevo país en busca de mejores medios de vida». Maduixa estrenará esta pieza de 40 minutos de duración en Fira Tàrrega el próximo mes de septiembre. En la Comunitat Valenciana se podrá ver en la próxima edición de la Mostra Internacional de MIM de Sueca (del 16 al 18 de septiembre) y en València se estrenará en formato sala en abril dentro de la programación del Teatre Escalante en la sala Martin i Soler del Palau de les Arts.

Sobre zancos de 50 centímetros -como ya lo hicieron con «Mulïer»-, Maduixa quiere mostrar en este espectáculo «la desesperación que sufren muchas personas para tener que arriesgar su vida en el transcurso del viaje que se hace para llegar a un nuevo país. Nos centramos en cómo afecta la migración a las mujeres en particular y nos preguntamos sobre la invisibilidad de estas personas para nuestra sociedad y, sobre todo, en el derecho de elegir un lugar de residencia donde poder vivir con dignidad», explica Santacreu.

El director de la compañía destaca la labor de investigación de esta pieza. «Hemos tenido que encontrar un lenguaje creado con los zancos. Hemos explorado durante meses todas las posibilidades de movimiento que el equilibrio podía ofrecernos para a partir de ahí transportarlos al baile y a la dramaturgia del espectáculo. Para desarrollar un espectáculo como este se necesita un tiempo generoso para jugar con la investigación, sin presiones de querer encontrar resultados rápidos. A partir de ahí, con todo el material, empieza un complejo rompecabezas».

«Migrare» es casi como una continuación de uno de sus últimos éxitos, «Mulïer», para -dice Santacreu- «seguir explorando los límites de la danza y los zancos con un lenguaje muy personal. Nos interesaba descubrir nuevas posibilidades con esta técnica para seguir mostrando historias que hagan reflexionar».

Emoción y esfuerzo

Añade que en sus propuestas es más de plantear preguntas a los espectadores que de dar respuestas. «Es mejor que cada uno saque sus conclusiones», dice al respecto. Con «Migrare» espera que el público «pueda vivir esta historia de una manera muy cercana y se deje llevar por las emociones y sentimientos que hay en cada escena. Estoy seguro que sabrán valorar el brutal esfuerzo que hacen las intérpretes en esta representación».

Mantener el equilibrio sobre los zancos y la tensión dramática no debe ser nada fácil. «Al igual que en nuestro anterior espectáculo, ‘Mulïer’, los zancos juegan un papel muy importante en la dramaturgia de esta historia. Para la intérpretes, el hecho de bailar sobre zancos es un reto que requiere de mucha preparación, muchas horas de ensayos y entrenamientos para poder ejecutar un trabajo como este. Hacer un espectáculo de danza sobre zancos es un tipo de trabajo muy complejo, es un esfuerzo muy grande para las intérpretes y todo el equipo que se encuentra con muchos problemas y hacen todo lo posible para que el público se encuentre con un trabajo diferente muy bien ejecutado».

Maduixa hace espectáculos de calle y sala, pero, ¿qué prefiere Santacreu? «Yo me siento cómodo en los dos sitios, la calle aporta nuevos públicos que no vendrían a ver este trabajo a una sala; por otro lado, la sala te aporta otras imágenes con el juego de la iluminación y, evidentemente, hay una concentración en el foco de lo que está pasando en la escena que a veces no se consigue en la calle. Si le preguntas a las intérpretes, lo tienen claro: la calle. La emoción y la proximidad de las personas que encuentran en la calle puede con la tranquilidad que supone para ellas estar en una sala».

Y aunque la pandemia no ha sido fácil para nadie, Santacreu cree que esta «ha hecho que se consuma mucho teatro de calle y para muchas ciudades ha sido un gran descubrimiento». Para poner en pie este espectáculo, Maduixa ha contado con la ayuda Fira Tàrrega y la coproducción de MA Scène Nationel-Pays de Montbéliard, Teatre Escalante, Dansa Metropolitana y la ayuda de Institut Valencià de Cultura, el Ayuntamiento de Sueca, el Teatre Chapí de Villena, el Teatre Municipal d’Algemesí y el Centre Cultural La Marina del Puig.

Las intérpretes

de «Migrare» han tenido que ensayar duramente durante muchas horas para poner en pie una obra que requiere intensidad en la dramaturgia y gestos sobre elevados zancos.

Foto: Andrés Roses