Antes de que llegaran los coches, todo era camino. Ninguna diferencia entre las trochas del monte por donde correteaban las liebres y la lengua de tierra que atravesaba los pueblos por el centro como una calle más. A veces había un puente y ese puente separaba no las casas sino a sus habitantes. Ricos y pobres. Como las autopistas, que siempre dejan en un lado el chabolismo y en el otro mansiones como las de Hollywood. Todo son fronteras que separan, que rompen el paisaje como continuidad de la belleza. Es entonces cuando, como escribía Rilke, «lo bello no es nada más que el comienzo de lo terrible».

En cualquier territorio conviven sentimientos encontrados, maneras distintas de encarar la vida, miradas que descubren felizmente lo inaudito y otras que se quedan en la distancia rápida y apresurada de lo útil. Depende de dónde nos situemos para darnos cuenta de que aunque miremos el mismo sitio lo estamos construyendo moralmente de manera diferente. Uno de esos caminos tan antiguos se ha convertido en un problema para la convivencia de esas miradas divergentes sobre un mismo paisaje. Ese camino es hoy una carretera que atraviesa Pedralba, el pueblo de la Serranía que linda con el Camp de Túria, y comunica su núcleo urbano con los de Bugarra y Gestalgar. A su paso por Pedralba, esa carretera se ha convertido en un verdadero infierno para su vecindario. Los camiones que van a su propia Cooperativa y a la de Bugarra suponen un riesgo grande de accidentes y se ceban con los balcones de la calle de la Acequia, que con su aire veneciano parece una hermosa calle de película romántica. Desde hace unos años ese aire romántico se ha enrarecido y la cosa no pinta mejor ahora mismo.

Hay en el pueblo maneras diferentes de pensar el necesario desvío de la carretera. La que defiende el equipo de gobierno en el Ayuntamiento (PP) es por el río, la variante sur, como oficialmente se la conoce. La otra opción contempla un cambio que no dañe ecológicamente ese paraje. Es lo que propone, principalmente, la Asociación en Defensa del Paisaje de Pedralba. En el pueblo se reparten los carteles en las balconadas. Cada cual con sus eslóganes. Cada cual tiene sus razones y las hace valer donde haga falta. En uno y otro sentido hay manifestaciones en la localidad, también en la capital. Normal en democracia. Y en Pedralba hay quienes piensan que lo mejor es desviar la carretera por un sitio y quienes piensan de una manera diferente. La vida misma.

Con el tiempo, el conflicto se ha convertido claramente en un conflicto político. La verdad es que todo lo es. Quien diga que no piensa en política, miente. Las emociones son políticas, aunque a veces se nos quieran vender como un puro sentimiento que nos encoge el corazón. Miren Shakespeare: amores apasionados, celos tormentosos, dudas existenciales, embrollos familiares: el poder, la política en el aire que respiran los personajes. Sí, la política está en todas partes. Y eso es bueno, siempre que no la corrompan, como desgraciadamente sucede demasiadas veces. Las partes implicadas desde la política institucional son el propio Ayuntamiento, la Conselleria de Agricultura y la Diputación de València. Desde hace muchos años las diferencias entre ellos han sido constantes. El consistorio ha denunciado a la Conselleria y a la Diputación por demorar, contra la ley según sus portavoces, el desvío de la carretera entre el pueblo y el río. La prensa escrita y digital, la radio y la televisión se han hecho eco de ese proyecto en numerosas ocasiones. Las otras posibles opciones no aparecen en los medios de comunicación. Decía el otro día la consellera Mireia Mollà que ya es hora de ponerlas sobre la mesa. Pues que se pongan todos a la faena y a ver si las políticas municipal, provincial y autonómica se templan y comienza a verse una miaja de luz al final de un túnel cuya sombra ya dura demasiado tiempo. Sería gracioso que cuando llegara la solución los camiones fueran como platillos volantes que ya no necesitan carreteras.

He transitado mucho esos parajes y creo que levantar una carretera cerca del río sería como una frontera, un obstáculo que dejaría todo el espacio verde que lo envuelve sin esa luminosidad antigua que tanto tiene que ver con la belleza y, también, claro que sí, con el uso cultural y expansivo de lo que pronto será al completo el Parc Natural del Túria. Además, habría que pensar en el riesgo añadido de avenidas inesperadas que tanto daño, patrimonial y humano, causaron aquí hace muchos años. Es una opinión, claro, tan respetable, y evidentemente tan democráticamente discutible, como las que apuestan por levantar la nueva vía entre el pueblo y el río. Mejor que yo, lo explican los versos de Ida Vitale: «Hay que proteger esta luz, / guardarla, / así astillada / del resplandor más alto…». Ojalá sea el bien común, como tanto estamos hablando en estos difíciles tiempos de pandemia, el objetivo principal de la posible solución. El bien común, ¿vale? El bien común.