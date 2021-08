Acompañado por Pasión Vega y María Terremoto, Eduardo Guerrero actúa esta noche en el festival Sagunt a Escena. Desde la saeta inicial a los cuplés de despedida, atravesando un amplio surtido de malagueñas, fandangos, rondeñas, granaínas, verdiales, bulerías por soleá, polos, nanas, seguiriyas, serranas, tangos, zambras y alegrías, el bailaor (Cádiz, 1983) celebra con esta espectáculo, «Guerrero», los diez años de su compañía. La crítica especializada dice que es brutal, radical, que baila con rabia, con las vísceras, y que destaca por su técnica y zapateado portentoso, sus giros perfectos y, sobretodo, porque jamás pierde la elegancia, el estilo que es su seña de identidad.

Dicen que baila con las vísceras.

Uff, cuando lo escuché me quedé ko. Al bailar hay momentos en los que, ni yo mismo, me reconozco y algunos momentos no recuerdo ni haberlos vivido.

¿Qué se le resiste?

No soy temeroso.

Guerrero, el nombre de su espectáculo, es una palabra corta que dice mucho.

Es mi apellido pero también lo puse porque quería transitar hacia un espectáculo con mucho más diálogo y con una profundidad más intensa. Guerrero es un homenaje hacia las mujeres que han hecho que el apellido se posicione bien dentro de las figuras del flamenco.

¿Cómo y por qué surge? ¿responde a una necesidad vital?

Era algo que llevaba meditando hace tiempo. Quería darle valor a las personas que nadie ve cuando actúo. Responde a un bagaje y un recorrido. Más que un homenaje, es un guiño a mi abuela, la primera persona que me regaló unos zapatos de baile y la que más me empujó a ser lo que hoy soy. Luego, hay otras personas que me han ido poniendo capas y hacia ellas va dirigida esta pieza, mujeres importantísimas en mi vida. Este es un espectáculo profundo y a la vez intenso para el público.

De bien nacido es ser agradecido.

No hay otra. Es mi forma de ser honesto con la vida.

Promociona que ‘La mejor victoria es vencer sin combatir’.

Es una frase que define muy bien el hoy y el mañana. Es algo que todos deberíamos tener grabado en la mente. No somos conscientes de la que está cayendo en el mundo y en los vaivenes en los que estamos metidos. Creo que estamos recibiendo llamadas de atención. Hay que ser fuerte y consciente de que en la vida hay que afrontar este tipo de problemas pero sin combatirlos. Hay que pararse a pensar. Los jóvenes artistas también debemos involucrarnos un poco más. Tenemos un público que viene al teatro a vernos y debemos hacer nuestra manifestación propia, no contar una cosa banal, ni bailar por bailar, sino involucrarnos un poco con la sociedad, con el género, ser conscientes de que tenemos un escaparate para provocar a un público para que deje de ser pasivo.

Ser útiles a la sociedad.

Y que la gente no piense que, como no sabe de flamenco, no va. No, esto no es solo flamenco. Esto es un mensaje social y yo te abro las puertas a mi mundo bajo un concepto y una palabra que es dialogar. Tenemos que actualizarnos un poco. Yo no te voy a llevar al flamenco más puro y tradicional, aunque lo lleve en mis raíces, pero te voy a exponer temas sociales actuales para que, cuando termines de ver el espectáculo, no digas solo ‘como no entiendo de flamenco, no puedo opinar’. Yo quiero que el público sea activo y pueda hablar de lo que ha visto.

A veces, el flamenco impone.

Y no debería ser así. Es un espectáculo y al ir a verlo hay que intentar disfrutar de él. Creo que también nosotros debemos incitar y provocar a ese público para ellos atiendan a ese cambio. La gente joven necesita darse cuenta de que las cosas están evolucionando y que el flamenco también lo ha hecho. Una de las músicas que más ha viajado y transitado es el flamenco y eso le da una fuerza enorme.

Dice que no se considera ni bailaor ni bailarín. ¿Qué es?

Danzaor, entre la danza y el baile. Me suena muy artístico y genera algo más global. Tengo un poco de cada cosas, lo echo a la batidora, le doy al botón y sale la danza de mi cuerpo. No hay que encasillarse ni ponerse una etiqueta.

Sí que reconocerá que es el ‘danzaor’ de moda.

Me da un poco de vértigo escuchar esto. Soy amigo de Antonio (Canales) y Joaquín (Cortes) y cuando me hablan me dicen ‘el niño’ y yo les digo que sí, pero que ya comparto cartel con ellos. Ellos dicen que, con diez años, les sorprendía mi personalidad y mi forma de moverme y que ahora descansan porque, que yo esté ahí, les hace ver que nuestro arte va a seguir caminando con evolución. Yo bailo el hoy y tengo influencias dentro de mi cuerpo de muchas danzas que se manifiestan a través de mi arte. Para mí la clave es sentir y poder contar algo con mi cuerpo.

Quizás, la clave de su éxito es esa actualización.

Puede ser, pero también la constancia, el esfuerzo diario, el no tirar la toalla, el seguir pensando que si hoy el cuerpo necesita moverse así es porque ha ocurrido algo. Yo escucho a mi cuerpo y le dejo que baile. Me gusta ver cómo mi cuerpo dialoga. Soy de los que se reinventa en el mismo momento.

Taconeó el «Mediterráneo» de Serrat. ¿Qué bailaría ahora?

Algo de Maluma o Camilo.