Don Everly, uno de los integrantes del dúo de música rock and roll Everly Brothers, ha fallecido este domingo a los 84 años de edad en su casa de Nashville, Tennessee.

Un portavoz de la familia ha confirmado el fallecimiento en declaraciones al periódico 'Los Angeles Times', aunque no ha concretado la causa de su muerte.

"Don vivió conforme a lo que sentía en su corazón. Valoraba la capacidad de vivir sus sueños con su esposa y compañera Adela y compartiendo la música que le hizo un Everly Brother", ha publicado posteriormente la familia en un comunicado.

Phil y Don Everly se hicieron famosos en todo el mundo a finales de la década de 1950 y a principios de los 60 con éxitos como 'Bye Bye Love' o 'All I Have to Do Is Dream', unos temas que destacaban por la armonía vocal y la innovación en guitarras.

Están considerados una influencia clave para grupos como The Beatles, The Hollies, Simon y Garfunkel, The Beach Boys o The Byrds. Están en el Salón de la Fama del Rock and Roll desde 1986, cuando se inauguró.

El hermano de Don, Phil Everly, falleció por una enfermedad pulmonar en 2014, cuando tenía 74 años.