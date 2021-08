València se convierte en el laboratorio de la danza clásica

No son buenos tiempos para celebrar eventos que aglutinen un gran número de personas en espacios cerrados. Si bien, con una buena dosis de planificación, organización y compromiso, puede llegar a ser posible.

El pasado lunes comenzó la XII edición del Campus Internacional de Danza de València, que se desarrollará hasta el próximo día 27. Este Campus, cuenta desde hace ocho años con el impulso de la Fundación Hortensia Herrero. Gracias al acuerdo con la entidad, este encuentro se celebra en el Complejo Cultural y Deportivo de La Petxina, de la Fundación Deportiva Municipal. Además, con el objetivo de ayudar a más jóvenes en las circunstancias actuales, la Fundación ha ampliado su compromiso con la danza becando a 20 jóvenes bailarines, cinco más que en ediciones anteriores.

Para poder abrir sus puertas, desde la organización han tenido que reinventarse, buscando ofrecer un programa de actividades enriquecedor para los participantes, pero que a su vez, respete todas las medidas sanitarias de seguridad. Por ejemplo, debido a la reducción de aforo, el Campus cuenta con un total de 110 inscritos, algunos menos que en años anteriores.

Gema Casino, la directora artística del proyecto, ha querido «poner en valor» el esfuerzo que se ha hecho por «poder sacar adelante este Campus». Asegura que han buscado la manera de adaptarse a la situación actual, «pero con todos los matices que les permiten recuperar la ilusión».

Y sin duda, lo han conseguido. Si hay algo que define a este Campus, es la palabra «completo». En él, los jóvenes bailarines tienen la posibilidad, por un lado, de mejorar la técnica, y, por otro, trabajar la parte artística a través de extractos de piezas de coreógrafos de renombre internacional.

En el programa se incluyen clases de danza clásica, técnica de varones, técnica de puntas y preparación física para bailarines. Y por las tardes, se imparten talleres donde representan piezas de coreógrafos de renombre internacional. Gema Casino destaca que, de esta manera, «además de tener la parte técnica cubierta con las clases matinales, por las tardes trabajan piezas que están en la actualidad en el repertorio de muchas compañías, y lo hacen con gente que ha tenido, o tiene, contacto directo con los coreógrafos». Por su parte, Fabrice Edelmann, profesor de danza clásica, asegura que «de esta manera trabajan el lado artístico, el estilo, la manera de moverse, que es diferente de lo que tienen en una formación más académica, y podría ser lo que llamamos la técnica».

Vocación internacional

Debido a la pandemia del Covid-19 la procedencia de los participantes del Campus se ha tenido que reducir al ámbito nacional, a pesar de que, como en pasadas ediciones, habían recibido solicitudes de numerosos bailarines extranjeros.

No obstante, ese espíritu internacional sí que se ha mantenido en el profesorado. A lo largo de estas dos semanas, los jóvenes bailarines tienen la posibilidad de trabajar con Emmanuelle Broncin, Fabrice Edelmann, José Carlos Blanco o Luís Gadea, Sebastién Mari, Ludovico Pace, Juan Polo, Luciana Voltolini, Mattia Rusoo y Antonio de Rosa. Todos ellos cuentan con una amplia carrera en el mundo de la danza, y han sido primeras figuras dentro de sus correspondientes compañías.

Además, como novedad, este año se han añadido al programa cuatro clases magistrales dirigidas por cuatro grandes estrellas internacionales de la danza . Las primeras de ellas tuvieron lugar ayer, y fueron impartidas por Young Gyu Choi, bailarín principal del Het Nationale Ballet de Holanda, y por Elisa Carrillo, bailarina principal de Staatsballet Berlín. El jueves, día 26, tendrán lugar las otras dos clases magistrales, en este caso impartidas por la valenciana Elisa Badenes, bailarina principal del Stuttgart Ballet, y por Alessandro Riga, bailarín principal de la Compañía Nacional de Danza. Estas sesiones se dividen en dos partes: en primer lugar una clase técnica. En segundo lugar, un tiempo de charla en el que los invitados tienen la oportunidad de transmitirle sus experiencias dentro del mundo de la danza a los jóvenes bailarines, así como recomendaciones o consejos.

Capacidad de adaptación

En pasadas ediciones, al finalizar el Campus se realizaba una Gala de Clausura en la que los participantes podían mostrar el trabajo realizado a lo largo de las dos semanas. Este año, debido a las medidas sanitarias no será posible. «Había gala, pero esa es una de las cosas que por las medidas no se va a poder hacer. No se va hacer una muestra de clausura, pero porque no podemos meter a los más de 100 alumnos y al público en un mismo espacio cerrado», explica Gema Casino. La directora artística remarca que se han implementado nuevas iniciativas, como las clases magistrales, para que los alumnos mantengan la motivación. «No son cosas comparables, ni se sustituyen», asegura. «Como no podemos hacer una cosa, vamos a hacer otras, hay que reinventarse para darles esa ilusión».

Para salvaguardar la seguridad de todos los participantes, desde la dirección del Campus explican que «antes de venir se han realizado un test de antígenos o una pcr. Llevan mascarilla, se realiza una toma de temperatura dos veces al día, y el lunes se les someterá de nuevo a todos a un test de antígenos general». Además, con el objetivo de tener una mejor trazabilidad en caso de contagio, la organización ha habilitado una residencia en la que se alojan parte de los estudiantes.

«Intentamos que las habitaciones se compartan entre compañeros que van juntos en el mismo nivel, para que no se mezclen, e intentamos hacer burbujas. También escalonamos las horas de las comidas para que no se crucen, y se sientan en zigzag aumentando la separación», asegura Fabrice Edelmann.

Alumnos que repiten

Como la mayoría de los profesores, Edelman trabajó como bailarín antes de ser docente. Admite que son etapas de la danza diferentes, que no se pueden comparar. «Es otra faceta profesional y artística, y si uno siente la docencia, es lo más bonito que se puede experimentar. Transmitir y pasar tu conocimiento a las nuevas generaciones es una gran satisfacción».

Destaca sobre todo la emoción que siente al ver crecer tanto personal como profesionalmente a numerosos bailarines que, año tras año, vuelven al Campus. «En estos 12 años hemos tenido a alumnos desde pequeños, y muchos vuelven, algunos incluso ya como profesionales estando en compañías». Esta edición las clases no están abiertas a profesionales por motivos de reducción de aforo, pero según explica el profesor suizo, «anteriormente sí que sí que se podía y volvían a vernos y a compartir, lo cual es muy bonito».

Tras el complicado año que hemos dejado atrás, desde la dirección del Campus aseguran que la ilusión y las ganas con las que han llegado los participantes son innegables. Opinan que están «sedientos» de danza, y así lo muestran cada mañana cuando llegan puntuales a las puertas del Complejo Deportivo de la Petxina. No hay mascarilla ni distancia de seguridad que pueda ocultarlo.

En clase. Los alumnos trabajan en el Complejo Deportivo de La Petxina divididos en tres grupos distintos de acuerdo a su nivel. Las clases, impartidas por figuras destacadas dentro del mundo de la danza, se dividen en horario de mañana (9:00-13:30) y de tarde (14:30-17:45). El programa incluye preparación física para la danza, danza clásica, técnica de puntas, técnica de varones y talleres.